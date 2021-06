Recorde: Sul de Minas registra mais de 17 mil casos de COVID-19 na semana

As cidades que mais registraram casos no Sul de Minas foram Pouso Alegre, com 1.081 ocorrências do novo coronavírus, e Varginha, com 1.011 (foto: Gerd Altmann/Pixabay)

O Sul de Minas registrou nesta semana mais de 17 mil casos de COVID-19 e 317 pessoas morreram por conta da doença na região.

Estes números representam novo recorde e foram divulgados no Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e podem divergir dos números oficiais das secretarias municipais..

Na última semana, foram 9.016 casos com 136 mortes – o número há duas semanas foi de 11.833 ocorrências da doença e 233 óbitos.

Com o feriado de Corpus Christi, que ocorreu no dia 3/6, os números da quinta-feira foram inseridos na contagem desta semana.

Mesmo assim, caso os dados tivessem sido registrados, a região teria apresentado recorde da mesma maneira, com 14.783 casos confirmados. Ao todo, foram divulgados pela SES 17.784 casos.

Em comparação com os dados de outras regiões do estado de Minas Gerais, o Sul de Minas se manteve à frente da maioria, perdendo apenas para a Região Central, onde fica a capital Belo Horizonte, que confirmou 18.189 casos.

O Triângulo Mineiro confirmou 9.874 casos; a Zona da Mata e o Vale do Rio Doce, juntos, confirmaram 3.256; o Centro-Oeste, 2.674; já o Vale do Jequitinhonha/Mucuri registrou 1.076 casos.

No Alto Paranaíba e Região Noroeste de Minas foram, ao todo, 8.198 confirmações da COVID-19. No Norte do estado foram 3.668 casos da doença.

Sul de Minas

As cidades que mais registraram casos no Sul de Minas foram Pouso Alegre, com 1.081 ocorrências do novo coronavírus, e Varginha, com 1.011.

Poços de Caldas confirmou 25 óbitos e logo atrás, Passos documentou 24 vidas perdidas para a COVID-19.

Nesta sexta-feira, a região registrou 2.434 casos e mais 62 mortes. Há quatro dias o Sul de Minas tem atingido mais de 2 mil casos por dia e na quarta-feira registrou seu maior número desde o começo da pandemia: 3.081 pessoas infectadas.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 92,31%. Já a dos direcionados exclusivamente para o tratamento da COVID-19 chega a 93,05%.