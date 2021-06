Mineira denuncia assédio sexual na seletiva do Big Brother Brasil

Em vídeo publicado no Instagram, Aline Vargas relata caso de assédio sexual contra produtores da Globo (foto: Reprodução/Instagram) Big Brother Brasil virou um pesadelo para Aline Vargas. A mineira, de 35 anos, denunciou dois produtores do reality show pelo assédio sexual que sofreu durante o processo seletivo para a 22ª edição. O sonho de participar dovirou um pesadelo paraA mineira, de 35 anos, denunciou dois produtores do reality show peloque sofreu durante opara a 22ª edição.





A estudante de odontologia registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Combate a Violência Sexual, em Belo Horizonte, e o inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais, em maio deste ano.





Estado de Minas e estão Todas as conversas relatadas foram entregues para a polícia em um pen-drive, auditadas e passarão por perícia durante a investigação. Algumas delas foram enviadas aoe estão anexas nesta reportagem





Aline revela que um dos acusados é Wladmir Santos, que trabalha na Rede Globo há 37 anos e é supervisor de elenco do programa, conhecido como ‘olheiro do BBB’. Nas redes sociais, é possível encontrar imagens dele com Boninho, Ana Clara, Fernanda Keulla e outros ex-BBB’s.

Nas mensagens, Wlad chegou a pedir que a mineira enviasse um 'nude' pelo Whatsapp e ainda desdenhou de sua história de vida. Já o outro denunciado é Simon, um dos produtores da atração global, que insinuou que “queria dar uns beijos” e que gostaria de ter um caso com a estudante.





Casada e mãe de dois filhos, ela diz que sempre sonhou em participar do programa, e que jamais imaginou vivenciar essa situação com a Rede Globo: “Eu levava muito a sério a minha inscrição no programa, era uma chance de mudar a minha vida e garantir estabilidade pros meus filhos”, conta a mineira.





Em nota, a Rede Globo declarou que "não comenta questões relacionadas a Compliance", mas que um dos acusados não trabalha mais na empresa:





“Como você sabe, a Globo não comenta questões relacionadas a Compliance, mas o colaborador em questão não está mais na empresa. Aproveitamos para reiterar que temos um Código de Ética, que deve ser seguido por todos nossos colaboradores, e uma ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao código. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas”, diz a nota na íntegra.





A história





Tudo começou em outubro de 2020, quando ela participou virtualmente de uma entrevista para a seletiva do BBB21, onde acredita que Wlad a ‘conheceu’. Mas só em janeiro deste ano, o diretor de elenco passou a segui-la no Instagram e iniciou as conversas por mensagem privada: “Ele me chamou como se já conhecesse minha história, lamentando por eu não ter conseguido a vaga e dizendo que iria me acompanhar de perto para as próximas edições”, conta Aline, em entrevista ao jornal.





A mineira afirma que na troca de mensagens ela foi incentivada a insistir na inscrição do programa, e depois as conversas seguiram para o Whatsapp. Foi quando o acusado passou a solicitar que ela enviasse fotos sensuais, de biquíni e até nudes: “Eu desconversei, fiz que não estava entendendo e até mostrei para o meu marido. Deixei para lá, pois não queria perder minhas chances de entrar no programa”, disse, ao reforçar que se sentiu constrangida com o pedido.





No entanto, depois de deixar claro que seu único interesse era relacionado ao programa, a mineira ouviu que não se encaixava no perfil por ser casada. “Você tem poucas chances. Você é casada, não é um perfil que agrada. Porém, tudo é possível. Boa sorte”, dizia a mensagem, enviada à reportagem.

Nas conversas com Simon, ele deixa claro de que gostaria de "dar uns beijos" e ter um caso com ela, além de convidá-la para o Rio de Janeiro.





Após ser incentivada pelo marido e respaldada por um advogado, Aline resolveu entrar na Justiça por assédio sexual e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Combate a Violência Sexual, em Belo Horizonte, e o inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais.





De acordo com a vítima, ao saber das denúncias, Wlad tentou fazer contato por ligação de vídeo, mas ela não atendeu. Já Simon enviou mensagens lamentando e minimizando a situação, dizendo que as conversas entre eles eram 'gentis e singelas’. Segundo ela, ambos estavam cientes de que ela era casada.

Aline também conta que tem colegas em comum com a direção do BBB e um deles denunciou que a prática é recorrente entre as candidatas ao reality show. “Sabe por que eles dão em cima? Porque outras mulheres que quiseram participar do BBB, adicionaram eles e puxaram assunto. E aí eles prometem mundos e fundos, e a mulher tem que ir para a cama com eles e muitas vão", revela um deles no print da mensagem, publicada no Twitter da vítima.

Todas as provas já foram pra perícia. E pedido de prisão em andamento. Não tem angu nesse caroço não. Foi assédio. Assédio é crime e por causa dessa sociedade q mulheres não denunciam. Hj sou eu AMANHÃ PODE SER SEUS FILHOS. pic.twitter.com/t1XV5Ia5Ua %u2014 aline vargas (@aline86702138) June 9, 2021

CARLOS BONFIM É AMIGO PESSOAL DO BONINHO 45 ANOS DE GLOBO E ELE CV C O WLAD PARA ME AJUDAR E MESMO ASSIM ME ASSEDIOU. PAREM DE JULGAR SEM SABER QUÃO GRAVE E O INQUÉRITO DE 100 páginas #assedio #assediobbb #assedionao #assedionobbb #assediosexual #BigBrother #BigBrotherBrasil #bbb pic.twitter.com/e758dZKaoJ %u2014 aline vargas (@aline86702138) June 9, 2021





A esperança de Aline é que a repercussão do caso estimule um ‘efeito cascata’ nas denúncias sobre a seleção do programa. Até então, segundo ela, outras cinco pessoas já fizeram contato relatando que viveram situações semelhantes, mas não prestaram queixa.





“Tudo que mexe com sonhos, para mim é muito grave. São pessoas que vislumbram sair da pobreza, vendo Juliette, Gil e outras pessoas”, desabafou ela sobre sua decepção com o reality.