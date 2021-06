COVID: Minas inclui grávidas e lactantes nos próximos grupos prioritários

Assim que novas remessas da Pfizer e da CoronaVac forem destinadas ao estado, estas mulheres poderão ser imunizadas (foto: Pixabay/ Reprodução) , puérperas e lactantes, mesmo sem apresentarem comorbidades, foram incluídas entre os públicos prioritários para serem vacinadas contra a COVID-19 em Minas Gerais. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (11/6) em reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES). A imunização começará a partir das próximas remessas de doses.





A inclusão de grávidas, puérperas e lactantes que não possuem algum tipo de acometimento na saúde será feita pela Comissão Intergestores Bipartite da Secretaria de Estado de Saúde.

“Essas mulheres, neste momento especial de suas vidas, passam a ser incluídas como grupos prioritários. Mesmo aquelas que não tiverem problemas de saúde, podem se vacinar. Este é um público em que, ultimamente, tem sido constatado aumentado na mortalidade e letalidade pelo coronavírus, por isso a decisão do Estado em inclui-las como grupo prioritário”, explicou o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Bábio Baccheretti, por meio da assessoria de imprensa.



De acordo com o notificado à SES/MG por meio do e-SUS, SIVEP-Gripe, CIEVS e pelos laboratórios e farmácias privadas, o número total de gestantes contaminados pela COVID-19, até a data de 26 abril de 2021, foi de 2.662 mulheres. Dessas, 84 morreram.



Segundo o Governo de Minas, os imunizantes utilizados para este grupo não devem conter vetor viral por medida de segurança. Desta forma, assim que novas remessas da Pfizer e da CoronaVac forem destinadas ao estado, estas mulheres poderão ser imunizadas.



A orientação para a vacinação das gestantes e lactantes, sem comorbidade, era, até o momento, para as que pertenciam a outros grupos prioritários - trabalhadoras da saúde ou de outros serviços essenciais.



Elas poderiam ser vacinadas após avaliação individual de risco e benefício a ser realizada em conjunto com o médico. A partir da nova deliberação, todas as mulheres grávidas ou amamentando poderão ser vacinadas. Em relação àquelas gestantes e lactantes com alguma comorbidade, o Programa Nacional de Imunização (PNI).



A reunião de hoje que terminou com a nova decisão contou com representantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), da coordenação de Saúde Materno Infantil da Secretaria, do Ministério Público e Defensoria Pública.



Em Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta sexta-feira (11/6), que ainda não recebeu oficialmente a orientação de vacinação de gestantes e puéperas sem comorbidades.

A partir de segunda-feira (14/6), a administração municipal seguirá com a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades.

"A Prefeitura aguarda orientação e doses necessárias para vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades e reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo", informou por meio de nota.





