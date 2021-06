BH registra 48 mortes pela COVID-19 em 24 horas; índice de transmissão sobe

Belo Horizonte registroue 1.516 novos casos da-19 nas últimas 24 horas. No total, a cidade acumula 220.490 confirmados, 5.372 mortes e 7.254 em acompanhamento.



Os números foram divulgados na noite desta sexta-feira (11/6) em boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

BH: vacinação de gestantes com comorbidades será retomada na segunda (14/6)

Segundo o levantamento, ado coronavírus por infectado voltou a subir. O índice saltou de 0,95 pra 0.96. Assim, a cada 100 casos de COVID-19 na capital, em média, mais 96 são registrados nos últimos sete dias. O chamado fator RT está na área controlada da escala de risco, abaixo de 1.

Leia também: BH: vacinação de gestantes com comorbidades será retomada na segunda-feira

A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 sofreu uma queda após o aumento consecutivo de três dias. O índice saiu de 78,2% para 76,7%%.

Assim, o indicador permanece nada escala de risco, já que está acima dos 70 pontos porcentuais. Isso acontece desde 26 de fevereiro – 105 dias seguidos.

O percentual das enfermarias voltou a cair na cidade: de 58,7% para 56,8%. Portanto, a taxa continua na zona de alerta, entre 50% e 70%. Esse é o quadro desde 12 de abril.



Entretanto, há chance de isso mudar a partir da próxima quinta (17/6), quando a prefeitura começa a perceber os efeitos do feriado prolongado de Corpus Christi.

--> --> --> -->

Belo Horizonte vacinou 969 mil pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até esta quinta. Outras 409.450 já receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 47,7% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 20,1% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 57.948 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 184.127 trabalhadores da saúde, 17.012 servidores da segurança pública, 463.337 idosos acima de 60 anos e 181.116 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

A população entre 55 e 59, que começou a receber a proteção nesta semana, representa 46.038 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 19.422 injeções de primeira dose.

Neste sábado (12/6), caminhoneiros que trabalham em empresas de Belo Horizonte poderão se vacinar. Todas as regras podem ser consultadas neste link (clique aqui para acessar).

A cidade recebeu 1.671.985 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 700.676 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).