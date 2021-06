Borda da Mata vacina pessoas acima de 56 anos sem comorbidades

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Borda da Mata vacina pessoas acima de 56 anos contra a COVID nesta sexta-feira (11) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Borda da Mata, no Sul de Minas, anunciou que pessoas acima de 56 anos sem comorbidades serão vacinadas contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (11).

A imunização acontece na Escola Benedita Braga Cobra, das 8h às 11h. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de identidade (RG) e comprovante de residência. A prefeitura de, no Sul de Minas, anunciou que pessoas acima de 56 anos sem comorbidades serão vacinadas contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (11).A imunização acontece na Escola Benedita Braga Cobra, das 8h às 11h. Para se, é necessário apresentar a carteira de identidade (RG) e comprovante de residência.

Na terça-feira (8/6), a prefeitura havia divulgado que hoje (10/6) daria início à vacinação da população em geral, a começar por pessoas com 59 anos.



Na sexta-feira, a população de 58 anos seria contemplada caso sobrassem doses. Porém, de acordo com a prefeitura, foi possível baixar a faixa etária para pessoas com 56, 57 e 58 anos completos.



Vale ressaltar que quem tomou a vacina da COVID-19 e vai tomar a da gripe, ou vice-versa, deve respeitar o intervalo mínimo de 15 dias entre as doses.



De acordo com vacinômetro, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) nesta quinta-feira (10/6), 6.201 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose em Borda da Mata, e 2.535 com as duas doses.

COVID-19 em Borda da Mata