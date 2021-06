Minas Consciente: confira o que muda para o Dia dos Namorados

Bares poderão funcionar até 22h (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



Dia dos Namorados, é a vez do governo estadual. Nesta quinta-feira (10/06), o Comitê Extraordinário COVID-19 autorizou que as cidades na “onda vermelha” do programa Minas Consciente tenham funcionamento especial em bares e restaurantes neste próximo fim de semana, “mantendo as medidas sanitárias indispensáveis de prevenção ao vírus”. Depois de Belo Horizonte anunciar flexibilização para o, é a vez do governo estadual. Nesta quinta-feira (10/06), o Comitê Extraordinário COVID-19 autorizou que as cidades na “onda vermelha” do programatenham funcionamento especial em bares e restaurantes neste próximo fim de semana, “mantendo as medidas sanitárias indispensáveis de prevenção ao vírus”.









Durante os dias 11, 12 e 13 de junho (de sexta-feira a domingo), os bares e restaurantes das microrregiões na onda vermelha mais restritiva poderão funcionar com atendimento até 22h.





Passado este fim de semana, o funcionamento de bares e restaurantes volta a ser limitado até às 19h, sendo permitido o delivery após esse horário — sem possibilidade de retirada de alimentos e bebidas no balcão. Outros eventos e atrativos culturais, como festas e shows, permanecem proibidos, segundo as determinações do Comitê Extraordinário.





Regiões

Com as deliberações, 12 macrorregiões do estado estarão na onda vermelha, enquanto as macros Triângulo do Norte e Vale do Aço permanecem na onda amarela.





As únicas alterações de onda foram para as macrorregiões Norte, que regrediu da amarela para a vermelha, e Triângulo do Sul, ao deixar o Cenário Desfavorável e agora se enquadrar nas regras básicas da onda vermelha.





Já as macrorregiões do Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro-Sul continuam consideradas em Cenários Epidemiológico e Assistencial Desfavoráveis, o que aponta que a situação da pandemia continua crítica.





As listas de municípios divididos por macrorregião de saúde e também de municípios por agrupamentos de microrregiões do Minas Consciente estão disponíveis no site do programa Minas Consciente

Como funciona

A classificação de uma macrorregião nestes cenários é feita a partir de metodologia proposta pela Sala de Situação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em que os territórios em onda vermelha passam por análise ainda mais minuciosa dos indicadores Incidência e Espera por Atendimento, para identificar as tendências de piora na transmissão da doença e na ocupação de leitos e possíveis filas.





“Seguimos em um momento heterogêneo da pandemia, com mais estresse na rede assistencial em alguns locais. Por isso precisamos manter todos os cuidados e reconhecer as diferentes necessidades das regiões para tomada de decisões”, diz o secretário de Saúde, médico Fábio Baccheretti.