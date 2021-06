Bares e restaurantes de Betim são autorizados a ampliar funcionamento

Nesta sexta-feira (11/6) e no Dia dos Namorados (12/6), os bares e restaurantes poderão ficar abertos até a meia-noite (foto: PxHere/Creative Commons) Às vésperas do feriado do Dia dos Namorados, bares e restaurantes de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ganharam nova flexibilização para o horário de funcionamento. A partir desta quinta-feira (10/6), o setor poderá permanecer aberto até as 22h.

O decreto que estabelece essas mudanças será publicado em edição especial ainda nesta quarta-feira (9/6) no Órgão Oficial do Município.



Em vídeo publicado em sua rede social, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, disse que a decisão foi tomada devido à razoável queda do índice epidemiológico e a pedido dos proprietários do setor.





A última flexibilização havia sido em 2 de junho, quando o prefeito permitiu que bares e restaurantes voltassem a vender bebidas alcoólicas e que pudesse ocorrer o consumo no local.



Números em Betim



Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de Saúde, nesta quarta-feira (9/6), Betim soma 28.002 casos confirmados da COVID-19, sendo 26.073 já recuperados e 1.159 mortes pela doença.

Os leitos de enfermaria destinados ao atendimento dos infectados pelo novo coronavírus tiveram relativa queda na taxa de ocupação. Dos 60 ativos, 41 estão com pacientes, o que representa 68% de ocupação.

Já os leitos de UTI seguem com 91% de ocupação: dos 130 disponíveis, 118 estão com pacientes em tratamento intensivo.