Betim autoriza venda de bebidas alcoólicas e retorno das aulas presenciais

O comércio de Betim segue com restrição de horário, mas a venda de bebida alcoólica foi permitida em bares e restaurantes, porém, sem o consumo no local (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação )

A venda de bebidas alcoólicas volta a ser permitida em bares e restaurantes de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a partir desta quarta-feira (2/6). Um novo decreto flexibilizou essa medida de combate à propagação do novo coronavírus. Os estabelecimentos, porém, terão que manter a restrição no horário de funcionamento que é das 10h às 20 horas e não permitir o consumo local. Segue proibida, também, o consumo da bebida em vias públicas. Outra novidade é que a partir da semana que vem, escolas particulares poderão voltar às aulas presenciais.

A venda de bebidas está liberada, mas os locais deverão manter as medidas de biossegurança já existentes como o controle de acesso das pessoas e manter o distanciamento entre as mesas.

"Vamos autorizar a venda de bebida alcoólica a partir de amanhã (quarta), mas, se houver abusos, proibiremos novamente. Outras cidades da região metropolitana já liberaram a venda", declarou o prefeito Vittorio Medioli em sua rede social.

Além disso, cinemas, teatro, museus, parques, exposições, salão de dança, casa de shows, congressos, seminário e eventos de qualquer natureza voltam a ser permitidos no município.

Várias outras medidas restritivas seguem mantidas. Em 29 de maio a Prefeitura de Betim prorrogou por 30 dias o funcionamento do comércio por horário reduzido. O comércio não essencial está autorizado a funcionar das 9h30 às 17h30.

Instituições de Educação Superior, de nível técnico, tecnólogo, cursos livres, atividades esportivas e clubes sociais, das 9h às 21h. Shopping centers, galerias e feira-shopping podem abrir das 11h às 20h, e os horários de academia também serão mantidos: das 6h às 10h e das 18h às 20h.

Instituições religiosas podem realizar cultos com apenas 25% da capacidade do ambiente.

Todo o comércio deverá manter o uso obrigatório de máscaras, oferecer o álcool em gel, aferir a temperatura e limitar o número de clientes dentro dos locais. Caso descumpram as normas, os proprietários podem ser multados em até R$ 4.500 e ter suspensos os seus alvarás de funcionamento.

Pessoas flagradas sem máscara ou descumprindo qualquer norma sanitária também serão penalizadas com multa de R$ 90 por flagrante.

Volta às aulas presenciais em Betim

Duas escolas da rede privada da Educação obtiveram autorização da Prefeitura de Betim para retornarem as aulas presenciais. O Colégio Batista Mineiro, do Bairro Jardim Petrópolis, e o Colégio Elite, no Bom Retiro, anunciaram a volta para a semana que vem. Foram um ano e dois meses de ensino remoto com aulas online. A previsão é de que voltem as aulas do Ensino Infantil, Fundamental e Médio de forma híbrida.

Nove instituições entraram com pedidos de retorno às aulas mas até o momento apenas duas foram autorizadas, as demais ainda estão em análise pela Prefeitura.





Para que haja a autorização das aulas presenciais, a escola deve (conforme Decreto Municipal 42.691, de 26 de abril de 2021) solicitar processo administrativo e apresentar um protocolo de biossegurança contra a proliferação de contágio ao novo coronavírus. Esse protocolo é encaminhado para a Vigilância Sanitária, que faz a análise e a vistoria do local, emitindo um parecer e depois o alvará de autorização.

A autorização é válida por 90 dias, podendo ser prorrogada ou revogada, dependendo da situação da pandemia na cidade.

Em vídeo publicado em sua rede social na noite de terça-feira (1/6), o prefeito Vittorio Medioli disse que o retorno das aulas presenciais na rede pública só se dará após a vacinação dos profissionais da Educação. Segundo ele, a previsão desse retorno é em agosto.

Estima-se que haja 11.618 mil profissionais da Educação em Betim, da Educação Infantil ao Ensino Superior, em rede pública e privada. Ainda segundo o prefeito, todas as instituições de ensino de Betim foram comunicadas e já realizaram os cadastros para a vacinação contra a COVID-19.



A Prefeitura espera receber na próxima semana, novo lote de imunizantes para dar início a vacinação desse grupo prioritário.