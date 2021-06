COVID-19: Betim inicia vacinação de profissionais da Educação

Sete mil doses da Astrazeneca serão destinadas para o início da vacinação dos profissionais da Educação de Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Os professores e demais profissionais da Educação começarão a ser vacinados contra a COVID-19, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na próxima quinta-feira (10/6). Serão vacinados os de escolas municipais, estaduais, federais e privadas que prestam serviços na cidade. De início, serão destinadas 7 mil doses da vacina Astrazeneca.

A estimativa é que existam mais de 14 mil profissionais dessa categoria atuando no município. A vacinação desse público será continuada à medida que novas doses dos imunizantes forem enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O profissional precisa estar atento para o cronograma que altera o local de aplicação de acordo com o dia.



Na quinta-feira (10/6) e na sexta-feira (11/6), das 8h às 17h, serão disponibilizadas 500 doses para profissionais da Educação Infantil cadastrados. Nesses dias a vacinação ocorrerá no posto montado no antigo Betim Shopping.

Na segunda-feira (14/6), das 8h às 17h, o público será ampliado para profissionais de todos os níveis de ensino que já tiverem sido cadastrados.



Serão disponibilizadas 6 mil doses em 12 postos de vacinação abertos especialmente para imunização da categoria. Além do Betim Shopping, os educadores poderão ir até o Cerest ou a dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ainda não foram divulgadas, mas que em breve a Prefeitura divulgará a lista com as unidades.





Para a vacinação, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) está organizando um cadastro dos profissionais das instituições de ensino da cidade. Entre os dias 8 e 11 de junho, as unidades cadastradas na secretaria e/ou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deverão protocolar na Semed a relação de todos os seus profissionais. Para mais informações, acesse o site

Pessoas com comorbidades, trabalhadores da Saúde e forças de segurança continuam sendo imunizados

Além dos profissionais da educação, a prefeitura reconvocou para a vacinação, também, pessoas de 50 a 59 anos com comorbidades já cadastradas anteriormente, mas que ainda não receberam a primeira dose.



O imunizante já está disponível nas 36 Unidades Básicas de Saúde do município. Serão disponibilizadas 2.465 doses da vacina Astrazeneca para esse público.

No ato da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identidade, o cartão de vacina e um documento que comprove a comorbidade. Serão aceitos exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com validade máxima de até 12 meses.

Durante esta semana, Betim segue, ainda, com a vacinação dos trabalhadores da saúde e profissionais das forças de segurança e salvamento. Para os trabalhadores da saúde serão destinadas 1.500 doses. Esse grupo está sendo vacinado no Cerest com agendamento prévio.