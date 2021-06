Professores se sentem inseguros para retorno de aulas em escola de Sabará

Escola Municipal Professora Irene Pinto está com processo de licitação aberta para reforma (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), têm se sentido inseguros quanto ao retorno das aulas presenciais, marcadas para a próxima segunda-feira (14/6).

Alguns professores relatam que a estrutura do local é adequada aos protocolos de prevenção à COVID-19. A poucos dias da volta às aulas, três servidores que estavam em atendimento presencial foram afastados por testarem positivo para o novo coronavírus.

No período entre 30 de maio e 3 de junho, cinco pessoas tiveram sintomas e a Prefeitura de Sabará confirmou que três funcionários testaram positivos para a COVID-19, entre eles a diretora, o vice diretor e uma secretária.



Uma monitora e uma professora seguem afastadas com sintomas gripais, mas com exames negativos para a doença.

Por meio da assessoria de comunicação, a Prefeitura de Sabará informou que a orientação aos servidores que apresentarem qualquer sintoma gripal ou que tiverem contato com algum infectado é o afastamento de suas funções. O que imediatamente foi feito na Escola Professora Irene Pinto.

Os funcionários da limpeza, da secretaria e as monitoras estão indo trabalhar presencialmente de forma escalonada.



Os professores vão à escola somente no período de entrega de apostilas às famílias, também seguindo uma escala.



O que alguns docentes denunciam é que a estrutura física dessa escola não atende aos protocolos de biossegurança para um retorno presencial em meio a uma pandemia.

“Sobre o banheiro, até poucos dias a descarga não estava funcionando. As janelas são todas de basculante, o que impede uma boa circulação de ar. Nenhuma sala está adequada. Eu já tive curto circuito em minha sala em período de aula com crianças e quase pegou fogo com todos lá dentro. Em período de chuva, já dei aula com balde dentro da sala porque pingava e molhava tudo. Na área da merenda, tem parede descascando e caindo reboco”, disse uma professora que não quis se identificar e que pontuou, também, sobre o receio.

“A Prefeitura de Sabará não apresentou pra gente uma proposta adequada para este retorno. Isso está gerando insegurança não só nos professores como também nas famílias. Estou atendendo de forma remota e algumas me disseram que não enviarão as crianças porque não se sentem seguras. Elas conhecem a escola há anos e sabem dos problemas, não há confiança”.

Uma outra docente questionou o modo de atendimento entre as turmas. “A proposta é de que eu atenda duas turmas, sendo 10 alunos uma semana e 10 na semana seguinte. É incoerente porque cada professor deveria ficar apenas com uma bolha para o caso de alguém testar positivo”.



A professora relata, ainda, que a escola atende a educação infantil, mas nenhum dos quatro banheiros existentes tem pia apropriada para o tamanho das crianças.



Um morador, vizinho da escola, disse à reportagem que o local se parece mais com uma penitenciária.

Como medida paliativa para o retorno das aulas presenciais, alguns vidros serão removidos dos basculantes para garantir a circulação de ar no ambiente (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Prefeitura vacinou 100% dos profissionais da Educação

A Prefeitura de Sabará concluiu a vacinação dos profissionais da Educação, com exceção apenas dos que contraíram a COVID-19 nos últimos 30 dias e, segundo protocolo, não podem receber a imunização neste período.



Somente nessa segunda-feira (7/6), foram mais de mil vacinas aplicadas neste grupo.

Segundo a assessoria de comunicação, o retorno presencial se dará apenas a servidores saudáveis, os com comorbidades ainda permanecerão afastados.

“A decisão de imunizar todos, inclusive aqueles que não retornarão às salas de aula neste momento, foi tomada em conjunto para garantir uma maior segurança, sobretudo psicológica. As reformas das escolas são medidas constantes. É algo que acontece todo dia, pois são prédios em constante uso, por onde passam centenas de pessoas todos os dias. Não estamos ignorando as necessidades de reparos, de manutenção, de adequação, mas nos esforçando para que todos os ambientes estejam prontos para receber as crianças que estão abandonadas, sendo exploradas, abusadas, sem o devido aprendizado, acompanhamento pedagógico e acolhimento por parte dos profissionais da Educação. As tragédias causadas pela pandemia nas vidas das nossas crianças precisam ser minimizadas, urgentemente”, ressaltou a secretária municipal da Educação, Fernanda Silveira.

Licitação para reforma já está em andamento

Para a reforma da Escola Professora Irene Pinto, uma licitação já está em andamento. Segundo a prefeitura, as janelas serão substituídas por folhas de correr, no intuito de melhorar a ventilação.



No momento, as janelas são basculantes e, como medida paliativa para o retorno das aulas presenciais, alguns vidros serão removidos para garantir a circulação de ar no ambiente.

Sobre os banheiros, a prefeitura informou que de imediato passaram por reparos hidráulicos, com substituição de torneiras e válvulas de descarga.



Outros serviços hidrossanitários serão realizados nas próximas semanas, o que não compromete o atendimento dos estudantes.

“A licitação para uma reforma completa está em andamento, publicada no site da Prefeitura de Sabará no prazo legal de 15 dias corridos a contar de hoje (8/6), com previsão de manutenção geral das redes hidráulicas e elétricas, revitalização da pintura interna e externa da instituição, substituição do piso por um antiderrapante e piso tátil, reforma de telhado e quadra, substituição de algumas janelas, portas e implementação de jardim.