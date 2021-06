BH: bares e restaurantes comemoram ampliação do horário

A partir de domingo, bares e restaurantes poderão funcionar diariamente até as 22h (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press )

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), anunciou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9/6), horário especial de funcionamento de bares e restaurantes no sábado (12/6), Dia dos Namorados. Nesse dia, os estabelecimento poderão funcionar até 1h da madrugada.A partir de domingo, a administração municipal ampliou o funcionamento de bares e restaurantes para até as 22h , diariamente.A novidade foi recebida com satisfação pelo setor. "Depois de quase um ano esperando essa notícia para o setor, foi excelente. Depois de várias reuniões, procurando oe equilíbrio. E oé o melhor dia pra nós à noite", disse o presidente do Sindbares/BH, Paulo Pedrosa.Ele agradeceu ao prefeito. "Pedimos que os protocolos sejam todospor clientes e pelos bares", acrescentou.Matheus Daniel, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (-MG), disse que a sugestão de horário para o Dia dos Namorados veio da primeira-dama, Ana Laender."Tivemos uma reunião na semana passada e o pleito foi. A Abrasel agradece à primeira-dama, que pediu essa liberação até 1h no Dia dos Namorados", disse "Se você chegou e o bar está cheio, procure outro. Se não cumpre as medidas, saia de lá. Faça a sua parte", orientou Daniel.