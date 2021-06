Academias, clubes e salões de beleza poderão funcionar na onda vermelha

As academias precisam funcionar de acordo com os protocolos do programa Minas Consciente (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 31/8/20 - )

Academias, clubes e salões de beleza voltam com a permissão para funcionamento na onda vermelha do plano Minas Consciente. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (10/6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).



“O uso de máscaras permanece obrigatório, bem como a higienização constante das mãos e demais medidas de prevenção, como o distanciamento social”, informou a pasta de Saúde.





bares e restaurantes das microrregiões na onda vermelha mais restritiva (Cenário Desfavorável) Outra mudança específica será válida apenas para os dias 11, 12 e 13 de junho, quandodas microrregiões na onda vermelha mais restritiva (Cenário Desfavorável) poderão funcionar com atendimento até 22h , excepcionalmente, devido ao Dia dos Namorados.





Regiões e ondas

onda vermelha, enquanto as macros Triângulo do Norte e Vale do Aço permanecem na onda amarela.



Quase todo o estado está na onda vermelha (foto: Imprensa MG)

Com as deliberações, 12 macrorregiões do estado estarão na, enquanto as macros Triângulo do Norte e Vale do Aço permanecem na onda amarela.





As únicas alterações de onda foram para as macrorregiões Norte, que regrediu da amarela para a vermelha, e Triângulo do Sul, ao deixar o cenário desfavorável e agora se enquadrar nas regras básicas da onda vermelha.









As listas de municípios divididos por macrorregião de saúde e também de municípios por agrupamentos de microrregiões do Minas Consciente estão disponíveis no site do programa Minas Consciente Já as macrorregiões do Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro-Sul continuam consideradas em Cenários Epidemiológico e Assistencial Desfavoráveis, o que aponta que a situação da pandemia continua crítica.

Como funciona a onda

A classificação de uma macrorregião nestes cenários é feita a partir de metodologia proposta pela Sala de Situação da SES-MG, em que os territórios em onda vermelha passam por análise ainda mais minuciosa dos indicadores “Incidência e Espera por Atendimento”, para identificar as tendências de piora na transmissão da doença e na ocupação de leitos e possíveis filas.





“Seguimos em um momento heterogêneo da pandemia, com mais estresse na rede assistencial em alguns locais. Por isso, precisamos manter todos os cuidados e reconhecer as necessidades diferentes das regiões para tomada de decisões”, diz o secretário de Saúde, médico Fábio Baccheretti.





Vacinação

O secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ainda reforçou o andamento da vacinação no estado, que deve ser acelerado em junho com o recebimento de mais de 4 milhões de doses de imunizantes.





Até o momento, 5.311.217 pessoas foram vacinadas no estado com a primeira dose de imunizantes contra a COVID-19 e 2.510.392 pessoas receberam também a segunda dose, o que corresponde a 71,35% de grupos prioritários vacinados com a primeira dose e 11,79% de mineiros vacinados com ambas as doses.