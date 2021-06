Vacinação geral começa em BH: veja o cronograma desta semana

A vacinação dessa faixa etária em Belo Horizonte ocorre com o avanço na imunização dos grupos prioritários contemplados no PNO (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)





A vacinação segue a passos lentos, mas na capital mineira o ritmo é um pouco mais rápido que na maior parte de Minas e do Brasil. Com taxa de vacinados em relação à população superior à média do estado e do país, a Prefeitura de Belo Horizonte começa a vacinar hoje o público adulto que não faz parte dos grupos prioritários. A vacinação se estende a pessoas de 59 a 56 anos sem comorbidades, o que corresponde a 96 mil pessoas. Também segue nesta segunda-feira o cadastramento dos caminhoneiros para que possam ser vacinados no sábado (12/06).









A Capital recebeu, até o momento, 1.671.985 doses de todas as fabricantes de vacinas e aplicou 875.525 primeiras doses, o que corresponde a 43% da população com mais de 18 anos, o público-alvo da campanha de vacinação. Foram aplicadas 398.694 segundas doses, 19,6% desse público.





A vacinação de pessoas com idade de 59 anos ou menos ocorre com o avanço na imunização dos grupos prioritários contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.





Na capital, os idosos com mais de 60 anos receberam 461.439 primeiras doses e 301.706 segundas doses; trabalhadores da saúde (180.699 e 92.657). O grupo formado por pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas recebeu 167.534 primeiras doses e nenhuma pessoa desse grupo recebeu a segunda ainda.





As forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema de privação de liberdades receberam apenas primeiras doses (16.802); trabalhadores de educação receberam 39.043 doses. Outro grupo não especificado recebeu 10.004 primeiras doses e 4.189 segundas doses.





Grupos prioritários

A campanha de imunização se estende, também, a grupos prioritários. No decorrer desta semana, serão vacinados motoristas do transporte coletivo municipal e auxiliares de bordo, trabalhadores da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, além de funcionários do sistema metroferroviário.





Para a vacinação por faixa etária, o cidadão precisa apresentar comprovante de residência em BH e documento de identificação. É necessário não ter sido imunizado previamente contra a COVID-19, não ter tido sintomas da infecção no último mês e não ter recebido a injeção antigripal nas duas semanas anteriores.





As recomendações valem, também, para os grupos profissionais prioritários. Eles devem comprovar vínculo empregatício em empresa sediada na capital mineira, com especificação da função por meio de documentos como carteira de trabalho, contracheque dos últimos três meses, contrato de trabalho ou declaração de vinculação ativa.





Até o último dia 4, sexta-feira, Belo Horizonte registrou 212.178 casos de COVID-19 e 5.182 mortes.

Cronograma da semana

Hoje: 59 anos completos até 30 de junho





Amanhã: 58 anos completos até 30 de junho





Quarta-feira, 9/6: 57 anos completos até 30 de junho





Quinta-feira, 10/6: motoristas do transporte coletivo municipal e cobradores, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de funcionários do sistema metroferroviário





Sexta-feira, 11/6: 56 anos completos até 30 de junho





Sábado, 12/6: caminhoneiros





Minas registra 41.610 mortes