Taxa de mortalidade entre idosos de 80 a 89 anos cai em Uberlândia

Taxa de mortalidade entre idosos com mais de 80 anos cai em Uberlândia (foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução) COVID-19 nos idosos acima de 80 anos caiu. Novos dados divulgados pela prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mostram que a taxa de mortalidade em decorrência da-19 nos idosos acima de 80 anos caiu.

O levantamento foi divulgado na sexta-feira (04/06), no site oficial do município.

Gráfico aponta queda no número de óbitos entre população mais idosa (foto: Vigilância Epidemiológica Municipal/Reprodução) Mineiro, mais de 80 mil pessoas foram vacinadas com a segunda dose e outras 166 mil receberam a primeira. Na cidade do Triângulo, mais de 80 mil pessoas foram vacinadas com a segunda dose e outras 166 mil receberam a primeira.

A taxa da evolução de óbitos em janeiro era de 16,67% entre os idosos de 80 a 89 anos. Com o início da imunização, o novo número divulgado em maio foi de 8,53%. Na faixa de 90 é de 1,42%.

Em março, mês que teve o maior número de mortes por conta do novo coronavírus, a proporção entre o número total de vítimas fatais e aquelas com idade entre 80 e 89 anos ou com mais de 90 se manteve em queda, com 13,12% e 6,2%.

Porcentagem no número de mortes nos idosos entre 80 a 89 anos em maio cai 48,83% em relação a janeiro (foto: Vigilância Epidemiológica Municipal/Reprodução) “Com base nos dados estatísticos deste ano, notamos um arrefecimento da mortalidade entre os mais idosos. Infelizmente, com o vírus ainda em circulação e a chegada da segunda onda, que trouxe novas variantes mais agressivas e eficientes na transmissão, percebemos o crescimento dos óbitos entre a população mais jovem e ainda não contemplada pela vacina, o que demonstra a importância de não descuidarmos do distanciamento social, nos casos em que isso é possível, uso de máscara e constante higienização das mãos”, alerta o secretário municipal de saúde, Gladstone Rodrigues.

O estado de Minas Gerais já vacinou com a primeira dose 4.928.532 pessoas e com a segunda 2.382.765.

Os dados são divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e podem divergir dos números das secretarias municipais.