Idoso já vacinado morre de COVID-19 após surto em lar no Sul de MG

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

A administração informou que vai fazer, nesta segunda-feira (7/6), uma nova rodada de testes para verificar qual é a atual situação no asilo.

O anúncio foi feito junto com a publicação de um comunicado da direção do Lar, que lamentou os casos, e reafirmou que todas as medidas de segurança sanitária foram tomadas.

"Tão logo a epidemia foi declarada pelos órgãos oficiais, o Lar entrou em quarentena absoluta, suspendendo visitas, trabalhos voluntários e a entrada de colaboradores não essenciais", informou a instituição, que abriga 40 idosos.

Ainda segundo o texto, dois idosos também estariam contaminados, mas com "sintomas leves". Já os demais residentes estão assintomáticos.

A prefeitura de Alpinópolis, no Sul de Minas , confirmou na tarde deste domingo (6/6) a morte de umcontaminado com o coronavírus, mesmo tendo tomado as duas doses da vacina . Ele vivia no. Ao todo, 11 pacientes da instituição também tiveram diagnóstico deconfirmado, sendo oito assintomáticos.