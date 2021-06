Acidente mata uma pessoa e deixa outras duas feridas no Norte de Minas

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Umaterminou com uma pessoae outras duas feridas neste domingo (6/6) na MG-404, em Taiobeiras, no Norte de Minas.De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo Gol, que deslocava de Taiobeiras para Salinas, e uma Saveiro, que transitava no sentido oposto, bateram. Com o impacto da colisão, o motorista do Gol morreu ainda no local.Os dois ocupantes da picape foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ().A pista ficou manchada de óleo, causada pela colisão.



Os bombeiros realizaram a segurança do local, sinalização da via e isolamento do trânsito. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para investigar as causas do acidente.



Após a remoção dos veículos, a pista foi liberada.