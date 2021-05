Idoso sofre acidente de moto e é encontrado só no outro dia, com hipotermia

Idoso foi imobilizado em prancha longa para ser resgatado pelo bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso, de 66 anos, sofreu um acidente de moto na zona rural de Luminosa, distrito de Brasópolis, Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (18/5). Porém, ele só foi encontrado na manhã de hoje (19), após o Corpo de Bombeiros de Itajubá ser acionado pelo telefone 193 para resgatar a vítima, por volta das 8h.





De acordo com a corporação, testemunhas afirmaram que o idoso havia sofrido uma queda de motocicleta em Luminosa, por volta das 22h de terça-feira, mas só foi encontrado na manhã desta quarta-feira (19).



Os bombeiros informaram que a vítima estava com hipotermia, desorientada e sem movimento nos membros superiores e inferiores.









A reportagem do Terra do Mandu entrou em contato com o pronto socorro para saber mais informações sobre o estado de saúde do idoso, mas não obteve retorno.

(Gabriella Starneck/Especial EM)