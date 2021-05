Trio pega carona e assalta motorista na BR-040

Trio aceitou carona solidária oferecida por motorista nas proximidades do CeasaMinas (foto: Creative Commons)









No trajeto, um dos passageiros apontou uma arma para a cabeça do motorista e exigiu que ele descesse do veículo. A vítima o fez mas, ao descer, enfrentou o assaltante, que correu de volta para o carro. Os bandidos então fugiram em alta velocidade pela BR-040.





O automóvel acabou sendo abordado por uma guarnição da PM, que notou o deslocamento atípico. Os policiais então solicitaram que os rapazes descessem. Dois conseguiram fugir, mas um homem de 18 anos foi preso e, posteriormente, reconhecido como autor do assalto.





Com o suspeito, a polícia encontrou uma arma calibre 32. No local do crime, o trio deixou também um simulacro de revólver.

Um homem de 29 anos teve ona tarde dessa terça-feira (18/5) na BR-040, nas proximidades do CeasaMinas em Contagem, na Grande BH. Ele foi assaltado por três jovens a quem deu. Um suspeito foi preso.