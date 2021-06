Família doa órgãos de adolescente de 16 anos que morreu após acidente

O adolescente de 16 anos estava internado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre (foto: Hospital Samuel Libânio/Divulgação) Um adolescente de 16 anos, de Bueno Brandão, no Sul de Minas, morreu após sofrer traumatismo crânio encefálico (TCE) em um acidente. Ao ser comunicada da morte cerebral do jovem, a família autorizou a doação de órgãos, que beneficiou cinco pacientes.

O doador de 16 anos estava internado no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e teve morte cerebral declarada no dia 28 de maio. A captação dos órgãos ocorreu no domingo (30), por equipes de Pouso Alegre e Belo Horizonte. Os órgãos seguiram para capital para serem implantados em cinco receptores.

Doação de órgãos

A doação de órgãos pode ocorrer de duas formas: por intermédio de um doador vivo ou de um doador morto. No último caso, após constada a morte encefálica, os órgãos são mantidos funcionando artificialmente até que ocorra a doação.



Posteriormente, a Central de Transplantes inicia os testes de compatibilidade entre o doador e os potenciais receptores, que aguardam em lista de espera. E esse ato de amor ao próximo pode beneficiar muitas pessoas.

“A doação de órgãos envolve uma matemática interessante: um único doador é capaz de salvar ou melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. O que se constata, no entanto, é que a média de transplantes no país fica muito aquém do necessário. A vida não precisa ser o final de todas as alegrias, mas pode ser o recomeço para que vários sorrisos possam brilhar novamente”, destaca Alessandra Mara da Motta.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)