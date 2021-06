Campo Belo altera decreto para conter avanço da COVID-19 no feriado

Padre de Campo Belo abençoa a cidade neste feriado de Corpus Christi (foto: Ascom/Divulgação) A Prefeitura de Campo Belo, no Sul de Minas, alterou decreto para conter avanço da COVID-19 no feriado de Corpus Christi. A administração municipal fechou o comercio não essencial até o próximo domingo (6/6) e as igrejas só podem funcionar nesta quinta-feira (3/6). A Lei Seca e o toque de recolher seguem valendo.

De acordo com a prefeitura, Campo Belo soma quase 6 mil pessoas infectadas pela COVID-19 e 161 mortes em decorrência da doença. Na última semana, foram 377 registros positivos e 10 óbitos confirmados. Neste cenário, a administração municipal decidiu endurecer as medidas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

Nesta quinta-feira (3/6) e no domingo (6/6) apenas alguns estabelecimentos considerados essenciais podem funcionar: “Postos de combustíveis, farmácias e drogarias, hospitais e distribuidores de oxigênio, distribuidores de gás e água mineral e restaurantes, lanchonetes, cantinas e similares”, diz decreto.

Já na sexta (4/6) e no sábado (5/6), os açougues, supermercados, hipermercados, oficinas, entre outros podem receber o público até as 18h. “Mas os demais estabelecimentos permanecem fechados”, completa.