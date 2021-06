COVID-19: veja como será o plantão de feriado em cidades mineiras

Em Governador Valadares, o feriado será de muito trabalho para os servidores da saúde, que farão a vacinação contra a COVID-19 na Policlínica Central e nos bairros (foto: Tim Filho) prefeituras das principais cidades do Leste de Minas Gerais decretaram ponto facultativo na sexta-feira (04/6) e só voltam com suas atividades normais na segunda-feira (07/6). No entanto, os serviços essenciais aos cidadãos não serão paralisados. Asdas principais cidades dode Minas Gerais decretaramna sexta-feira (04/6) e só voltam com suas atividades normais na segunda-feira (07/6). No entanto, os serviços essenciais aos cidadãos não serão paralisados.



Em Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que vai intensificar o trabalho de vacinação contra a COVID-19 nesta quinta-feira (03/2), feriado nacional de Corpus Christi imunizando mais trabalhadores da saúde.



Para isso, a sala 28 da Policlínica Central vai funcionar de 8h às 13h e outras seis unidades básicas de saúde, de 8h às 12h, para imunizar este público. A vacinação será no Altinópolis III e IV, Santa Terezinha, Jardim Pérola I, II, III e IV, Santa Helena I e II, Santa Rita II, São Raimundo I e II.



A SMS informou que, para ter direito à imunização, o profissional precisa exercer uma das atividades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Além disso, é necessário um agendamento prévio no site da prefeitura.



No ato da vacinação o profissional deverá apresentar um documento que comprove sua atividade, como carteira de trabalho, contracheque, carteira do conselho com certidão negativa de débito e outros. E também documento pessoal, cartão SUS e cartão de vacinas, se o tiver.

Vale do Aço

Os serviços essenciais e Centro COVID-19 de Fabriciano vão funcionar durante o Feriado de Corpus Christi. Na quinta e sexta-feira, funcionarão os serviços essenciais como a vigilância dos prédios públicos, cemitério municipal, fiscalização e atividades do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus

.

A coleta de lixo domiciliar – executada pela Vina – seguirá o calendário semanal, portanto, funcionará normalmente; já os demais serviços (varrição, capina, coleta de entulho e ecopontos) estarão suspensos no feriado.



O Centro COVID-19 da Rua José Maria Magalhães, 209, Centro, vai funcionar normalmente das 7h às 19h, para atendimento de pacientes com sintomas da doença. Após este horário, em caso de urgência e emergência médicas, o cidadão deve procurar a UPA 24h, no Silvio Pereira II, ou Hospital Dr. José Morais. O mesmo serve para o Tele Referência – Saúde, com atendimento 24 horas por dia via WhatsApp pelo telefone (31) 9 8942-3003.



Em Timóteo, as repartições públicas municipais e as Unidades Básicas de Saúde não abrirão no feriadão. O Centro de Atendimento da COVID-19, localizado no Bairro Olaria II, vai funcionar de 7 às 17h na quinta-feira; de 7 às 18h na sexta-feira e de 7 às 17h no sábado e domingo.



Os casos de emergência e urgência médicas serão atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Bairro Primavera, que funciona em regime de plantão 24h.