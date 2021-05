Doses atrasadas: PBH vacina nesta sexta quem perdeu data de aplicação

Cada público deve consultar os locais específicos onde a vacinação acontece (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacina nesta sexta-feira (28/5) pessoas de grupos já contemplados e que, por alguma razão, ainda não compareceram aos locais de vacinação para receber o imunizante contra a COVID-19. A nova oportunidade é válida para quem perdeu a primeira ou a segunda dose. Belo Horizontenesta sexta-feira (28/5) pessoas de grupos já contemplados e que, por alguma razão, ainda não compareceram aos locais depara receber o imunizante contra a COVID-19. A nova oportunidade é válida para quem perdeu a primeira ou a segunda









Para garantir a imunização, é necessário levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e, no caso de segunda dose, o cartão que comprove a primeira aplicação.





educação infantil de faixa etária a partir de 18 anos. Nessa quarta (26/5) e quinta-feira (27/5), a vacinação foi Entre os grupos que já foram convocados estão os trabalhadores dade faixa etária a partir de 18 anos. Nessa quarta (26/5) e quinta-feira (27/5), a vacinação foi voltada para o público na capital mineira . Porém, assim como os demais, os profissionais que não puderem comparecer nesses dias da semana também terão uma nova chance de receber a primeira dose do imunizante nesta sexta.





Vacinómetro de BH





De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, a cidade, até o momento, vacinou 798.851 pessoas com a primeira e 374.689 com a segunda dose. O público alvo total para a vacinação consiste em 2.037.913 de pessoas, ou seja, deste número 39,2% iniciaram a primeira etapa da imunidade e 18,4% concluíram o esquema vacinal até agora.





Idosos de 80 a 85 anos recebem a segunda dose





Neste sábado (29/5) será a vez dos idosos de 80 a 85 anos receberem a segunda dose da Astrazeneca em Belo Horizonte. Segundo a PBH, a expectativa é concluir a última etapa da vacinação contra a COVID-19 de cerca de 42 mil pessoas que fazem parte do grupo.





O horário de funcionamento dos locais de vacinação será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. A prefeitura alertou os idosos acerca dos locais de vacinação, já que por questões de logística, os pontos são alterados frequentemente. Todos endereços podem ser conferidos no site





No momento da vacinação, o idoso precisa levar o cartão que comprove a primeira dose, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.