Triângulo Sul é a região com a maior taxa de ocupação UTI/COVID: 92,80%

Momento da chegada de paciente com a COVID no Hospital Regional de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Segundo dados atualizados do site Coronavírus, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Triângulo Sul é a região de Minas com a maior taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID: 92,80%. Tanto Uberaba como Araxá, as duas maiores cidades, respectivamente, registram neste momento em seus hospitais referências em tratamento da doença quase 100% de ocupação dos leitos destinados a pacientes graves.

Assim como em fevereiro, março e abril, a ocupação UTI/COVID, tanto dos hospitais públicos como privados de Uberaba, continua ou no limite ou perto disto também neste mês de maio.



Já em Araxá, de acordo com o último boletim, divulgado no final da tarde desta quinta-feira (27/5), de 20 leitos UTI/COVID disponíveis na cidade, 19 estão ocupados com 13 pacientes de Araxá, dois de Ibiá, dois de Perdizes, um de Pedrinópolis e um de Campos Altos.

Apesar da preocupante situação, o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (27/5), disse que a região do Triângulo Sul continua na onda vermelha e fora da onda roxa. Já a região Triângulo Norte, onde os hospitais referências estão localizados em Uberlândia, foi mantida na onda amarela do Minas Consciente.

Para mais informações sobre as taxas de ocupações dos leitos de UTI/COVID em todas regiões de MG basta acessar o link https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel