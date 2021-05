Em meio ao descontrole da segunda onda e indícios de que uma terceira onda pode vir de forma ainda mais forte, Minas ultrapassou a marca de 40 mil mortos pela COVID-19 nesta sexta-feira (28/05). De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, desde o início da pandemia 40.026 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus. Em 24 horas, foram confirmadas 242 mortes e 9.582 casos. Dessa forma, 1.555.284 pessoas tiveram diagnóstico positivo para a doença.





Em números absolutos, Minas é o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes, atrás de São Paulo com 109.241 mortes e Rio de Janeiro com 49.899 - de acordo com dados divulgados pelo ministério também na quinta (27/5).





Em julho do ano passado, Minas contabilizava 2.769 mortes. O número já é dez vezes maior que nos 27 primeiros dias de maio, com as 20.026 pessoas que morreram devido à COVID-19. As medidas de isolamento social, consideradas uma das mais eficazes, foram reguladas pelo programa Minas Consciente.