Araxá nega que pacientes serão transferidos para Patos de Minas

Santa Casa de Araxá, referência para tratamento de COVID-19 na região (foto: Reprodução de Internet)

A Prefeitura de Araxá, no Triângulo Mineiro, nega que vai transferir pacientes com COVID-19 para Patos de Minas. Um áudio que começou a circular nos últimos dias via aplicativos de mensagem afirma que a transferência estava para acontecer "daqui a alguns dias".

A mensagem, que teria sido enviada por uma suposta médica, começou a ser compartilhada nas redes sociais. A profissional pede que familiares mantenham o isolamento social e diz que o município vizinho, Patos de Minas, começaria a receber pacientes de Araxá por causa da falta de leitos de internação na cidade.

"A administração municipal lamenta que algumas pessoas tenham manipulado informações para assustar a comunidade em um momento delicado para a saúde pública, área social e econômica de todo o país", publicou em nota.

No último boletim, divulgado no meio da tarde desta quinta-feira (27/5), havia somente um leito de UTI disponível, de 20 que são oferecidos. Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 50% (13 leitos usados, de 26 disponíveis).

A cidade tem 10.285 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 165 mortes.