Prefeito de Divinópolis manda cortar dinheiro de leitos para COVID

O hospital de campanha funciona na Unidade de Pronto Atendimento (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) leitos de suporte ventilatório pulmonar do hospital de campanha. O ofício foi encaminhado ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS) - responsável pela gestão da unidade – determinando a redução a partir de 1° de junho, na data do aniversário da cidade. O prefeito de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, Gleidson Azevedo (PSC) mandou cortar 12de suporte ventilatório pulmonar do. O ofício foi encaminhado ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS) - responsável pela gestão da unidade – determinando a redução a partir de 1° de junho, na data do aniversário da cidade.



No ofício, também assinado pelo secretário municipal de Saúde, Alan Rodrigo da Silva, ele cita a “limitação financeira do município” para arcar com os leitos. O hospital de campanha que funciona junto com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) conta hoje com 32 vagas de enfermaria com suporte ventilatório pulmonar.

"Serão R$2 milhões para a gente manter esses leitos que estão no hospital de campanha da UPA, para não correr o risco de fechar o comércio e, principalmente, não perder vidas", declarou.



No documento enviado ao IBDS 17 dias depois, o prefeito alega que não consegue arcar sozinho com os leitos e que eles são utilizados por toda a macrorregião Oeste. “O município de Divinópolis solicita a readequação do número de leitos do Hospital de Campanha (...) de forma a caber aproximadamente do valor financeiro de custeio financiado pelos entes estadual e federal”, consta no ofício.

Contradições

Logo que o assunto começou a repercutir nas redes sociais, a vice-prefeita e secretária de Governo, Janete Aparecida (PSC), tentou minimizar o impacto. Pedindo à população que ajudasse a compartilhar o vídeo, voltou atrás no pedido de corte e afirmou que o município estava apenas retirando a parte financeira dele, mas que os leitos continuariam com o custeio do Estado.



“Os leitos vão continuar, quem vai pagar é o estado e o resto é conversa fiada”, disparou.



Antes, Janete mencionou que o hospital de campanha é porta de entrada para os 53 municípios da regional de saúde. “Por isso, quem tem obrigação de custear o hospital são dois entes, governo federal e estadual”, afirmou. Ela ainda voltou a dizer que os leitos extras foram criados a partir de determinação do prefeito durante a onda roxa.



“Durante o tempo que foi possível, o município de Divinópolis custeou 12 leitos a mais de enfermaria. Porém, não é correto a gente manter esses leitos por conta da nossa cidade, porque a obrigação, como eu já disse, é do governo federal, estadual”, argumentou.

Embora a vice-prefeita tenha empurrado para o estado a responsabilidade do custeio, a secretaria de Estado de Saúde (SES) não reconhece os 12 leitos extras.



Em nota, a pasta confirmou a existência de apenas 20 leitos de suporte ventilatório pulmonar. Há ainda outros oito clínicos pediátricos e 12 clínicos adultos, além de 30 de terapia intensiva.



A SES informou que os leitos de suporte ventilatório foram abertos pelo hospital em abril de 2020 e custeado por ela nessa mesma competência desde a disponibilização. Em maio deste ano, foi habilitado pelo Ministério da Saúde com repasse mensal de R$ 287.232,00.



Quanto aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), eles têm sido custeados integralmente pela SES durante toda a pandemia. Os valores e formas de custeio variaram conforme o regramento vigente na ocasião.



Atualmente, o estado paga o custeio de todos os leitos de UTI do hospital de campanha por disponibilidade. Estes 30 leitos de UTI são contratualizados com o estado ao valor de R$ 1,6 mil por cada disponibilização, totalizando R$ 1.440.000,00.



Por fim, aos leitos clínicos, a SES repassa o valor das internações clínicas COVID-19 para o munícipio desde março de 2021. Porém, o pagamento é feito de acordo com número de internações de todo o município informadas no sistema de informação.



As competências de abril e maio ainda não foram publicadas, mas serão ressarcidas pela SES. O valor da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é de R$1,5 mil, o que corresponde a um período de cinco dias.

Nova posição

Ao ser questionada sobre a posição do estado, a assessoria de comunicação da prefetura, disse que, na verdade, “esses leitos vão ser custeados com verba do estado que já está em conta” e que esse dinheiro não é exclusivo para pagamento desses leitos. “Mas é destinada para gastos com COVID. O município decidiu usar essa verba para custear esses leitos”.



