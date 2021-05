Uberaba: Sindicato denuncia falta de aferição da temperatura de servidores

A informação da irregularidade de não aferição de temperatura na entrada do Centro Administrativo chegou ao SSPMU por meio de várias reclamações de servidores que trabalham no local (foto: Jornal da Manhã)

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) denunciou a falta de aferição de temperatura das pessoas que entraram no Centro Administrativo de Uberaba nos primeiros dias desta semana e, além disso, também pediu explicações sobre os motivos do fechamento do Ambulatório do Servidor desde a semana passada.

Segundo nota da SSPMU, o presidente, Martinho Pereira, acompanhado dos diretores Ronaldo dos Reis e Silvio Aparecido, estiveram na entrada do Centro Administrativo na terça-feira (25/5) e também nesta quarta-feira (26/5) para averiguar a situação e constataram a ausência do protocolo sanitário.

A informação da irregularidade chegou ao SSPMU por meio de várias reclamações de servidores que trabalham no local.

O presidente do SSPMU, Martinho Pereira, lembra que a não aferição da temperatura na entrada de órgãos públicos, entre outros estabelecimentos, está sujeito a multa. “A ausência do procedimento coloca os próprios servidores em risco de contaminação, em um momento tão delicado da pandemia”, lamentou.

“O SSPMU também constatou a veracidade de outra denúncia: o fechamento do Ambulatório do Servidor. O local foi reaberto recentemente para atender a categoria, sendo uma reivindicação do sindicato junto a atual Administração Municipal", disse Pereira.

"A informação recebida é que está fechado desde a semana passada, o que também foi confirmado pelos sindicalistas. Queremos que as providências sejam tomadas e que haja mais atenção com os servidores”, complementou o dirigente.

Sem explicar sobre os motivos, a prefeitura de Uberaba respondeu nesta quinta-feira (27/5) as denúncias do SSPMU por meio de nota da Secretaria Municipal de Administração (SAD) que “a medição da temperatura no saguão do Centro Administrativo foi reestabelecida nesta quarta-feira (26/5)”.

Quanto ao Ambulatório do Servidor, a nota diz que “a profissional do local - uma técnica de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - está de atestado médico. A SAD já está tentando um outro profissional junto à SMS”.

UTI/COVID no limite desde fevereiro

Assim como em fevereiro, março e abril a ocupação UTI/COVID, tanto pública como privada, continua ou no limite ou perto disto neste mês de maio.





Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 97 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 56 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 41 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 152 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 116 pacientes; e de 67 da rede privada, 36 estão ocupados.

Desde o início da pandemia em Uberaba foram contabilizados 28.731 casos positivos, sendo que destes 968 pessoas morreram e 24.662 se recuperaram.