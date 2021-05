Varginha suspende aulas presenciais de crianças de 0 a 3 anos

Prefeito de Varginha se reúne com diretores de escolas para decidir andamento das aulas na cidade (foto: Ascom/divulgação) Varginha, no Sul de Minas, suspendeu as aulas presenciais de crianças de 0 a 3 anos por 15 dias. A medida foi tomada após aumento expressivo no número de casos de COVID-19 na cidade. A Prefeitura deno Sul de Minas, suspendeu asde crianças de 0 a 3 anos por 15 dias. A medida foi tomada após aumentono número de casos dena cidade.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo se reuniu com diretores de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e escolas municipais da cidade para avaliar o cenário da pandemia. Após o encontro, ficou decidido que as aulas presenciais de crianças de 0 a 3 anos serão suspensas por 15 dias a partir da próxima segunda-feira (31/5).

De acordo com a prefeitura, o aprendizado segue de forma remota. “O desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicossocial da criança de zero a três anos envolve questões importantes no processo de ensino, onde os professores criam estratégias para garantia desse aprendizado. Porém, esse abrange na maioria das vezes o contato físico, e nesse momento pandêmico, queremos reduzir quaisquer contatos físicos entre crianças e educadores, privilegiando a segurança para todos, motivo pelo qual optamos por suspender temporariamente o ensino híbrido para essas crianças, dando continuidade ao ensino remoto”, diz secretária da educação, Profa. Gleicione Souza.

Para o prefeito, o momento exige prudência. “Todas as escolas e CEMEIs do Município de Varginha estão preparadas para as aulas no ensino híbrido, pois foram realizadas as adaptações físicas de acordo com os itens necessários para adequações em atendimento ao Protocolo Sanitário específico da Educação, Decreto nº 10.131/2021, porém o momento exige prudência”, afirma.

COVID-19

Varginha segue com 10.398 casos confirmados do novo coronavírus, 228 mortes em decorrência da doença e 92 hospitalizados. Nos últimos 10 dias, a cidade somou 796 registros positivos, 17 óbitos e 24 pacientes internados. O sindicato da categoria afirma que 11 professores e dois alunos estão entre os registros.