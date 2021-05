Em Betim, doses da Pfizer serão para vacinação em pessoas com comorbidades

Homens serão vacinados no anexo do Cerest, no Brasiléia, e mulheres receberão o imunizante no Centro de Oncologia, que funciona no antigo Betim Shopping (foto: Adeildo Silva/Divulgação)

Pessoas de 40 a 42 anos que tenham alguma comorbidade comprovada, residentes em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), poderão se vacinar contra a COVID-19 a partir desta terça-feira (25/5). As doses destinadas a esse grupo serão do novo lote da Pfizer que chegou à cidade.



A principal mudança no protocolo de aplicação é que mulheres e homens receberão em locais diferentes.

A vacinação ocorrerá das 8h às 17h, em dois locais, portanto os usuários devem ficar atentos: homens serão vacinados no anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Cerest (Rua Tocantins, número 301, Brasiléia) e mulheres serão vacinadas no Centro de Oncologia, que funciona no antigo Betim Shopping (avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1,655).

No momento da aplicação, as pessoas devem apresentar um documento de identidade, o cartão de vacina e um documento que comprove a comorbidade. Serão aceitos exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com validade máxima de até 12 meses.

A vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, bem como de pessoas com deficiência permanente que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); indivíduos com síndrome de Down; pessoas acometidas de doença renal crônica que realizam diálise; e transplantados de órgãos sólidos (coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino e fígado) seguem ocorrendo no Betim Shopping.

Cronograma de vacinação