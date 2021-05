Pessoas com comorbidades podem se cadastrar até segunda em Betim

Betim reabre cadastro para pessoas com comorbidades e aguarda novo lote de vacinas da Pfizer (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O formulário ficará disponível no site da prefeitura, neste



Poderão se inscrever pessoas de 18 a 59 anos, que possuam algum tipo de doença pré-existente, como diabetes, hipertensão, dentre outras descritas no Plano Nacional de Imunização (PNI). Também na segunda-feira, o novo lote das vacinas da Pfizer está previsto para chegar à cidade. O cadastro para pessoas com comorbidades se vacinarem contra a COVID-19 foi reaberto em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O formulário ficará disponível no site da prefeitura, neste link , até as 8h da próxima segunda-feira (24/5).Poderão se inscrever pessoas de 18 a 59 anos, que possuam algum tipo de doença pré-existente, como diabetes, hipertensão, dentre outras descritas no Plano Nacional de Imunização (PNI). Também na segunda-feira, o novo lote dasda Pfizer está previsto para chegar à cidade.

De acordo com a responsável da Diretoria Operacional da Saúde de Betim, Ângela Morais, também poderão se inscrever pessoas de 18 a 59 anos que possuam deficiência permanente e recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC); indivíduos de 18 a 59 anos com síndrome de Down e/ou acometidos de doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), além de transplantados de órgãos sólidos (coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino e fígado), a partir de 18 anos.

A diretora esclarece ainda que para ser vacinado é preciso, além de realizar o cadastro, apresentar, no momento da vacinação, comprovantes da respectiva doença crônica como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica, com validade máxima de até 12 meses. Os beneficiários do BPC devem apresentar um comprovante atual de recebimento do benefício.

De acordo com o secretário adjunto de assistência da Saúde, Hilton Soares, a prefeitura não tem como garantir a vacinação imediata de todas as pessoas que se cadastrarem.



“No momento, manteremos a vacinação de pessoas com comorbidades de 43 a 59 anos, devido ao número de doses de imunizantes que recebemos da Secretaria de Estado de Saúde. Ampliaremos a vacinação desse grupo à medida que recebermos mais doses. Por isso, é importante que os moradores de Betim acompanhem em nossas redes sociais o calendário de vacinação”.

Vacinas da Pfizer estão previstas para chegar a Betim na segunda-feira (24/5)

A secretaria de Saúde de Betim assinou com o governo de Minas e o Ministério da Saúde o termo de compromisso para recebimento de doses da vacina Pfizer/Comirnaty.



O novo lote dos imunizantes contra a COVID-19 será distribuído dentro da segunda etapa de introdução e expansão da vacina no Brasil.



De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde, a distribuição da 20ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde a Minas Gerais, com 64.350 doses da Pfizer, terá início nesta sexta-feira (21/5) para as Unidades Regionais de Saúde.



Ainda não se sabe a quantidade de doses que serão enviadas à Betim.

Para o secretario municipal de Saúde, Augusto Viana, Betim possui infraestrutura logística e de armazenamento, além de equipe qualificada para a administração do imunizante.



“Essa decisão é uma vitória dos municípios para interiorização de mais um imunizante contra a COVID-19, sobretudo neste momento, em que há falta do insumo farmacêutico ativo, o IFA, para produção das duas vacinas mais aplicadas no país. Os municípios agora devem atuar de forma coordenada para garantir a continuidade da imunização dos mineiros” destaca o secretário.

Segundo o governo de Minas, 47 municípios receberão a vacina da Pfizer. O estado vai distribuir 64.350 doses. Alguns critérios foram seguidos para seleção das cidades, além da população total, como o fato de que os municípios estão distantes, no máximo, 2h30 da capital, por modal aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), "a fim de ampliar a segurança da preservação da temperatura de transporte indicada (-15°C à -25°C), observada a estrutura atualmente disponível para logística", informou o governo de Minas Gerais.