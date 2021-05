Juiz de Fora inicia vacinação de pessoas com comorbidade entre 18 e 40 anos

Vacinação contra a COVID-19 está suspensa nas UBSs, que estão dedicadas à imunização contra a gripe (foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação)

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou os locais e dias de vacinação contra COVID-19 de pessoas com comorbidades e deficiência permanente entre 18 e 40 anos. Nesta semana, a vacinação está suspensa nas UBSs e haverá apenas em dois locais no Centro.

Conforme a prefeitura, a vacinação contra COVID-19 ocorre no Sport Club JF e no Restaurante Universitário (RU) da UFJF, das 8h às 16h. Já as 46 UBSs estão destinadas exclusivamente à campanha de vacinação contra a gripe nesta semana.

A imunização contra a COVID-19 em pessoas com comorbidade e deficiência permanente está dividida por faixa etária ao longo da semana.

Cronograma de vacinação:

Segunda-feira (24/5)

36, 37, 38 e 39 anos, no Sport, das 8 às 16h

Terça-feira (25/5)

34 e 35 anos, no Sport, das 8h às 16h

32 e 33 anos, no RU Centro, das 8h às 16h

Quarta-feira (26/5)

30 e 31 anos, no Sport, das 8h às 16h

28 e 29, no RU Centro, das 8h às 16h

Quinta-feira (27/5)

26 e 27 anos, no Sport, das 8h às 16h

24 e 25 anos, no RU Centro, das 8h às 16h

Sexta-feira (28/5)}

21, 22 e 23 anos, no Sport, das 8 às 16h

18, 19 e 20 anos, no RU Centro, das 8h às 16h

Sábado (29/5)

Pessoas que não puderam comparecer no dia marcado poderão ser imunizadas no Sport e no drive-thru da UFJF.

Já as pessoas com síndrome de Down, grávidas e puérperas podem se vacinar contra a COVID-19 no Sport Club, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Com relação à primeira dose de vacina contra COVID-19, Juiz de Fora já imunizou 28,37% da população.