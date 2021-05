Nova Lima: festas com até 600 pessoas são encerradas após denuncia

(foto: Prefeitura Nova Lima/ Divulgação)

informa que, na noite deste sábado (22), a Guarda Civil Municipal e agentes da Divisão De Fiscalização De Atividades Urbanas (DFAU) do município, encerraramque eram realizados na região noroeste da cidade.As denúncias chegaram por meio do serviço de inteligência do município e da população. O primeiro evento interditado ocorria na região doe os outros dois no, que faz divisa com Itabirito.



Os eventos contavam, respectivamente, com cerca de 500, 300 e 600 pessoas.



De acordo com a prefeitura, todos cobravam ingresso e ninguém usava máscara, sendo que o último ocorria em local de difícil acesso, no Estâncias Estoril - em área de mineração - cuja divulgação foi realizada por redes sociais.



Os endereços eram informados apenas a quem adquiria os ingressos.



"Esses locais foram esvaziados e fechados, além de recolhido o alvará de funcionamento do estabelecimento localizado na região do Alphaville", informou por nota.



Segundo a administração municipal, 'é importante ressaltar, ainda, que o decreto vigente no município permite a realização de eventos com até 30 pessoas, sendo uma pessoa a cada 10m quadrados e distanciamento de três metros entre as mesas.'



Em apenas um dos eventos, a expectativa de público era de 1mil pessoas.

COVID-19 em Minas

Minas Gerais ultrapassou a marca das 39 mil mortes por COVID-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Segundo dados divulgados pelo governo estadual, 208 óbitos por causa das complicações causadas pelo coronavírus foram registrados entre esse sábado (22/5) e este domingo (23/5), totalizando 39.086.