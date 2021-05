Minas Gerais ultrapassa 39 mil mortes por COVID-19

Movimento no Centro de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais ultrapassou a marca das 39 mil mortes por COVID-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Segundo dados divulgados pelo governo estadual, 208 óbitos por causa das complicações causadas pelo coronavírus foram registrados entre esse sábado (22/5) e este domingo (23/5), totalizando 39.086. ultrapassou a marca daspordesde o início da, em março de 2020. Segundo dados divulgados pelo governo estadual,por causa das complicações causadas peloforam registrados entre esse sábado (22/5) e este domingo (23/5), totalizando









Desses registros, 83.895 pacientes seguem em acompanhamento médico. Outros 1.393.301 casos são considerados como recuperados pelo governo de Minas.





Já o número de pessoas vacinadas, também segundo dados do governo estadual, chega a 4.450.039. Dessas, 2.156.548 receberam a segunda dose do imunizante da COVID-19, enquanto o restante aguarda sua vez. Minas recebeu 9.420.974 doses do Ministério da Saúde e enviou 8.675.542 aos municípios.