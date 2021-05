COVID-19: Uberlândia tem aumento de 18% na taxa de contágio em uma semana

Aglomeração registrada em Uberlândia no domingo passado (16/5) (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apresentou aumento de 18% na taxa de contágio do novo coronavírus em uma semana. Os dados foram divulgados pela Prefeitura na noite dessa sexta-feira (215), com base em levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Gráfico da prefeitura aponta alta no número de casos (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

A taxa de contágio, que era de 0,95 no dia 10, passou para 1,12 no dia 17, 18% de alta. Isso mostra que a cada 100 pessoas infectadas pelo vírus transmitem para mais 112.

Aumento da taxa de contágio em Uberlândia (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

Com o aumento, a prefeitura reforçou a orientação para o uso de máscara, higienização constante das mãos e distanciamento social. O prefeito Odelmo Leão (PP) também ressaltou a importância de seguir as regras para evitar o contágio.

“Faz mais de um ano que venho falando que se não contribuirmos, não venceremos esta pandemia. Vejam as novas variantes que estão surgindo. Se os números continuarem crescendo, podemos perder tudo que conquistamos nas últimas semanas. Se cuidem. Não aglomerem, usem máscara do jeito correto e usem sempre álcool gel”, completou o prefeito pela sua página oficial no Facebook.

Muitas aglomerações, no entanto, foram registradas nas últimas semanas na cidade.