Uberaba e Araxá receberão pela primeira vez doses da vacina Pfizer

Cada frasco da vacina, que chegará a Uberaba e Araxá em forma de sal básico, precisará ser diluído em 1,8 ml de soro fisiológico a 0,9%. Feito isso, cada frasco dará seis doses de 0,3 ml da vacina (foto: Creative Commons/Divulgação) Triângulo Sul tem a expectativa de receber na próxima segunda-feira (24/5), pela primeira vez, remessa da vacina da Pfizer.

Segundo informações do superintendente da SRS Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, Uberaba e Araxá foram os dois municípios da macrorregião Triângulo Sul escolhidos para receber as novas doses. A Superintendência Regional de Saúde (SRS)tem a expectativa de receber na próxima segunda-feira (24/5), pela primeira vez, remessa da vacina da Pfizer.Segundo informações do superintendente da SRS Triângulo Sul, Mauricio Ferreira,e Araxá foram os dois municípios da macrorregião Triângulo Sul escolhidos para receber as novas doses.

“O critério é que as cidades precisam ter uma população acima de 79 mil habitantes. A quantidade de doses que está prevista e passada oficialmente será em torno de 2 mil doses para Uberaba e mil doses para Araxá. Este carregamento deverá vir de avião, mas ainda não sabemos se será pela Azul, com chegada em nosso aeroporto, ou se teremos que ir a Uberlândia buscar num voo do estado”, adiantou Ferreira.

Com relação ao armazenamento das vacinas da Pfizer, que precisam estar em refrigeração média de -70ºC, o superintendente Regional de Saúde Triângulo Sul explicou que, apesar de não existir na região câmaras frias que cheguem a esta temperatura, o estado e o Ministério da Saúde montaram uma estratégia.

“Em Belo Horizonte, esta vacina é recebida e congelada. Quando ela sai em direção aos municípios, será acondicionada em uma caixa em condições de 2 a 8º. Nós receberemos a vacina será nesta mesma temperatura, ou seja, a mesma temperatura da CoronaVac e da AstraZeneca. Então, desta forma, nós não precisaremos correr atrás de uma câmara fria específica para armazenar a vacina da Pfizer porque ela será tratada da mesma forma que as outras”, informou.

Enquanto a vacina está congelada a - 70º, ela pode ficar num período muito longo, mas no momento em que é retirada desta temperatura muita baixa, o produto não pode mais voltar ao congelamento e tem que ser utilizado num prazo máximo de seis dias.



“Mas vamos trabalhar com cinco dias de prazo, sendo que um dia será durante a viagem”, explicou.

Ainda conforme Ferreira, cada frasco da vacina, que chega em forma de sal básico (insumo da matéria prima), precisará ser diluído em 1,8 ml de soro fisiológico a 0,9%.



“Feito isso, cada frasco nos dará seis doses da vacina de 0,3 ml. Então, a vacina da Pfizer requer um tratamento diferenciado no aspecto da manipulação. Ela vem para ser diluída, enquanto as outras já vem prontas. Após a aplicação da primeira dose, a pessoa terá 12 semanas para a aplicação da segunda dose”.