Sabará define retorno das aulas presenciais nas redes pública e privada

As escolas da rede pública municipal estão passando por adaptações para receber os alunos (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação) Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), já têm data para recomeçar. A prefeitura definiu que o retorno será a partir da próxima semana. As escolas da rede privada começarão a receber os alunos já na próxima segunda-feira (24/5) e a rede pública municipal, em 7 de junho.



Inicialmente, está autorizado o retorno às escolas para as crianças de zero a nove anos (da educação infantil ao 3º ano do ensino fundamental).

Pandemia da COVID-19, após a análise de dados recentes da pandemia em Sabará.

Segundo a prefeitura, os preparativos para a recepção dos alunos, professores e demais profissionais da Educação já estão em curso desde o ano passado, bem como o contexto epidemiológico e operacional para a volta às aulas presenciais está sendo monitorado continuamente pelo Comitê Técnico da COVID19 de Sabará. A decisão foi tomada na reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento àda COVID-19, após a análise de dados recentes da pandemia em Sabará.Segundo a prefeitura, os preparativos para a recepção dos, professores e demais profissionais da Educação já estão em curso desde o ano passado, bem como o contexto epidemiológico e operacional para a volta às aulas presenciais está sendo monitorado continuamente pelo Comitê Técnico da COVID19 de Sabará.

Em todas as escolas serão disponibilizados equipamentos de pedal e dispensers de álcool em gel 70% (instalados em vários ambientes, principalmente na entrada das salas de aula e no interior dos sanitários), além da demarcação do distanciamento das carteiras e cadeiras escolares, afixação de placas informativas sobre o uso de máscaras e a não aglomeração.



Ainda segundo a prefeitura, desde o início do ano, os profissionais vêm sendo capacitados para o atendimento aos novos protocolos sanitários.





Termômetros, álcool em gel e distanciamento entre alunos fará parte da rotina de estudantes da educação infantil ao ensino fundamental, neste primeiro momento (foto: Prefeitura de Sabará)

O retorno dos estudantes às salas de aula é facultativo, cabendo aos pais e responsáveis a opção pela presença da criança no ambiente escolar (ensino presencial) ou a manutenção das atividades a distância, em casa.

As aulas se darão em sistema de rodízio, de acordo com a necessidade de adequação do número de alunos aos espaços físicos ofertados, recomendação preconizada nos protocolos vigentes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).



Para o esclarecimento de dúvidas e prestação de outras informações importantes, a direção de cada escola realizará reuniões com os pais e responsáveis, quando os mesmos saberão também mais detalhes sobre os protocolos e exigências dos órgãos de segurança em saúde.