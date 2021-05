Dia Livre de Impostos terá gasolina a R$ 3,225 em BH; veja onde

O Dia Livre de Impostos acontece na próxima quinta-feira (27/5) e promete preços baixos em Belo Horizonte. Um dos itens que mais sofre aumento de preço, a gasolina, será ofertada por R$ 3,225 no, na Avenida do Contorno, 10.325, Região Noroeste da cidade.

Apesar do bom preço, há regras para completar o tanque. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), serão 122 vouchers disponibilizados para os interessados, que devem ser retirados no site do Clube de Vantagens da CDL/BH nos dias 24 e 25 de maio.