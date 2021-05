'Corremos o risco talvez desnecessário', diz idosa após a 2ª dose, em BH

Centros de saúde e postos drive-thru recebem a faixa dos 66 anos para a vacinação até as 16h30 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) CoranaVac, idosos de 66 anos relatam alívio ao concluír a última etapa da vacinação contra a COVID-19 nesta terça-feira (18/5), em Belo Horizonte. Postos fixos e drive-thru ficarão abertos até as 16h30 para receber o público. Depois do atraso na segunda aplicação dade 66 anos relatam alívio ao concluír a última etapa da vacinação contra a COVID-19 nesta terça-feira (18/5), em Belo Horizonte. Postos fixos e drive-thru ficarão abertos até as 16h30 para receber o público.









Seguindo a orientação do Plano Nacional de Imunização, o Executivo municipal não guardou as segundas doses de CoronaVac para os públicos de 67, 66, 65 e 64 anos e trabalhadores da saúde de 49 a 43 anos. A chegada de uma nova remessa, com 65,2 mil doses da vacina, nesta segunda-feira (17/5), garantiu a ampliação da imunidade para a faixa etária a partir de 65 anos





Adagmar Lima, de 66 anos, recebeu a segunda dose da CoronaVac no drive-thru do Corpo de Bombeiros, no Bairro Funcionários (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



“Em algum momento ela tinha que chegar. Era mais um medo, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e não chegar. Acho que o correto seria de elas serem reservadas, corremos o risco talvez desnecessário. Mas pelo menos no final deu tudo certo”, disse. Para a professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Vanir Romero, de 66 anos, vacinada no posto drive thru do Corpo de Bombeiros, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul, os dias de espera pela volta da vacinação foram carregados de expectativa.“Em algum momento ela tinha que chegar. Era mais um medo, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e não chegar. Acho que o correto seria de elas serem reservadas, corremos o risco talvez desnecessário. Mas pelo menos no final deu tudo certo”, disse.





A educadora reforçou a importância da imunização para que a pandemia seja controlada no país. “A vacina é a única solução por enquanto para a vida voltar ao normal. Enquanto todo mundo ainda não tiver se vacinado corremos um risco de pessoas pegarem e terem sintomas graves. Quanto mais gente vacinar melhor”, relatou.





Assim como Vanir, Adagmar Lima compareceu cedo ao posto para garantir a segunda dose da CoronaVac. Ela disse que agora, após concluir o processo de vacinação contra o coronavírus, a sensação é de alívio.



“Como atrasou, algumas pessoas que ficaram apreensivas foram mais cedo. Foi rápido e tranquilo. Acho que agora é questão de cuidados que temos que continuar a ter, como o uso das máscaras. Mas me sinto mais livre”, disse.





Adagmar também disse que sentiu falta de uma campanha mais aprofundada sobre as medidas prevenção da pandemia. “Desde o início do coronavírus, acho que as campanhas começaram muito erradas. Não ensinaram as pessoas a se cuidarem, que é o normal independentemente da pandemia”, informou.

Esperança é pelo avanço da vacinação





O ex-jogador de futebol Marco Antônio também recebeu a segunda dose da vacina nesta terça (18/5) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) “A gente fica com uma sensação estranha né? Porque já passou do dia. Eu tinha que tomar ela no dia 4 e hoje já são 18. Era uma dúvida se ia demorar ainda mais.” A fala é de Geraldo Matos, apelidado como Marco Antônio, jogador de futebol aposentado. Ao longo de seus 10 anos de carreira jogou na defesa de times como Atlético Mineiro, América, Goiás e Santa Cruz.





Hoje, com 66 anos, é professor de educação física na Prefeitura de Contagem e foi uma das pessoas que garantiram a segunda dose da vacina após o tempo de espera. Em entrevista ao Estado de Minas, Marco disse que a expectativa é de que mais pessoas, assim como ele, consigam ser imunizadas contra a COVID-19.





“Nós estamos torcendo para que a turma que falta tomar a vacina, tomar mais rápido. Fico alegre, mas, ao mesmo tempo, como somos avôs, temos netos e filhos, ficamos preocupados com eles, que ainda não tomaram a vacina”, disse o ex-jogador.