COVID-19: Nazareno regride para Onda Roxa do Minas Consciente

Prefeito pede apoio da população para controlar a pandemia no município (foto: Reprodução/ Wikimedia Commons )

Após aumento expressivo de casos ativos da COVID-19. a cidade de Nazareno, no Campo das Vertentes, regrediu para a Onda Roxa do Minas Consciente. A decisão levou em conta a recomendação do Comitê Extraordinário COVID-19 do município, que tem por objetivo deliberar e propor estratégias de enfrentamento à pandemia.



O prefeito José Heitor lamentou a regressão para a onda mais restritiva do programa e pede mais responsabilidade da população. "Não podemos afrouxar os cuidados com a prevenção, quando isso ocorre o resultado é esse aumento repentino nos casos. Como sempre temos pedido de forma insistente: todos precisam fazer a sua parte para que possamos controlar a pandemia em nossa cidade.”



De acordo com o último boletim epidemiológico, Nazareno já registrou 287 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Além disso, seis moradores do município morreram por complicações da doença. Atualmente, 56 casos estão ativos.



O número de casos é crescente no município: em apenas uma semana foram registrados 41 novos casos.



“Esperamos que todos se conscientizem e compreendam que a pandemia não acaba, quando regredimos ou progredimos nas ondas. Os cuidados sanitários têm que ser constantes e vistos como uma nova realidade a que todos precisam se adaptar”, finaliza o prefeito.



Confira o que pode funcionar na Onda Roxa: