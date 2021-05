Prefeitura de Valadares anuncia volta às aulas presenciais para o dia 31/5

Na reunião com o prefeito André Merlo, a presidente do Sinsem-GV defendeu que as aulas presenciais somente sejam retomadas no segundo semestre de 2021 (foto: Sinsem-GV/Divulgação)

A Prefeitura de Governador Valadares confirmou, nesta quarta-feira (12/5), o retorno das aulas presenciais das escolas municipais para 31 de maio. A notícia, divulgada nas redes sociais da prefeitura, desagradou aos professores e sindicalistas do Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Valadares (Sinsem-GV).

A decisão da prefeitura ocorre depois de uma reunião realizada entre o prefeito André Merlo (PSDB), o secretário municipal de Educação, José Geraldo Prata, e a presidente do Sinsem-GV, Sandra Maria Perpétuo, que pediu o adiamento da volta às aulas presenciais para o segundo semestre.

Sandra solicitou que fossem priorizados, neste momento, a vacinação contra a COVID-19 de todos os profissionais da educação e a reestruturação das escolas municipais para evitar riscos na volta das atividades.

“O governo entendeu o posicionamento do sindicato e garantiu que vai estudar a proposta de manter a suspensão das aulas até o próximo semestre”, disse a presidente.

Durante a reunião, a presidente do Sinsem-GV informou ao chefe do Executivo que ajuizou ação contra o município, como forma de garantir que as aulas presenciais não retornem até que as medidas de proteção sejam implementadas pelo município.

Para a presidente do Sinsem-GV, as ações propostas pelo sindicato são necessárias para controlar a disseminação do vírus nas escolas e proteger trabalhadores da educação e alunos contra a doença.



“Temos que assegurar que professores, trabalhadores das escolas e estudantes tenham um ambiente protegido contra a propagação da COVID-19. Por isso dialogamos hoje com o prefeito e secretário de educação, mostrando que o sindicato entende que esse não é o momento adequado para a retomada das aulas presenciais. O governo garantiu que vai estudar a proposta”, ressaltou a presidente do Sinsem-GV.