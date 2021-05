Passos vai comemorar o aniversário com comércio funcionando

Comércio de Passos também ficará aberto em 6 de agosto, dia de Bom Jesus dos Passos, padroeiro da cidade (foto: Prefeitura de Passos/Divulgação)

Passos, cidade distante 382 quilômetros de Belo Horizonte, no Sul de Minas, ficará com as suas portas abertas nesta sexta-feira (14/5), feriado municipal em comemoração aos 162 anos de emancipação político-administrativa do município.

LEIA MAIS 18:53 - 12/05/2021 Brumadinho: bombeiros chegam à sétima estratégia de buscas por vítimas

18:45 - 12/05/2021 COVID-19: Fabriciano só vacina gestantes com termo de responsabilidade

18:04 - 12/05/2021 CPI da COVID proposta por vereador de Caeté não alcança votos suficientes

Repetindo o já ocorrido no último carnaval e no feriado de Tiradentes, o Sindicato do Comércio Varejista de Passos (SindPass) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Passos e Região (Sindcom) assinaram um acordo coletivo prevendo a abertura de lojas, bares, supermercados e restaurantes normalmente.



A medida se estende também para 6 de agosto, quando é comemorado o dia do padroeiro Bom Jesus dos Passos.

Para tentar repor as perdas com os efeitos do fechamento de lojas durante a pandemia do coronavírus, o setor comercial de, cidade distante 382 quilômetros de Belo Horizonte, no Sul de Minas, ficará com as suas portas abertas nesta sexta-feira (14/5), feriado municipal em comemoração aos 162 anos de emancipação político-administrativa do município.Repetindo o já ocorrido no último carnaval e no feriado de Tiradentes, o Sindicato do Comércio Varejista de Passos (SindPass) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Passos e Região (Sindcom) assinaram umcoletivo prevendo a abertura de lojas, bares, supermercados e restaurantes normalmente.A medida se estende também para, quando é comemorado o dia do padroeiro Bom Jesus dos Passos.

Esse acordo foi uma solicitação da Associação Comercial e Industrial de Passos (ACIP), juntamente com Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL/Passos) e o SindPass, visando minimizar os prejuízos acumulados pelo setor por conta dos vários dias de paralisação das atividades econômicas no município e ainda para evitar mais aglomerações, viagens e festejos clandestinos nesta época de pandemia.



Este ano, o comércio de Passos considerado não essencial ficou fechado, por força de decretos, de 20 a 28 de janeiro, ainda na onda vermelha, e também entre os dias 17 de março e 11 de abril. O município aderiu ao Programa Minas Consciente.



“Foi mais uma decisão acertada do nosso sindicato patronal e do Sindcom. Uma decisão consciente para todos. A ACIP, a CDL e o SindPass já vinham defendendo isso. Os comerciantes já foram muito sacrificados e até os próprios funcionários do comércio, em sua grande maioria comissionados, também estão sofrendo com os prejuízos salariais, pois sem venda não tem comissão”, ressaltou o presidente da ACIP, Renato Mohallem.



Para Mohallem, ”dois feriados municipais numa sexta-feira, em época de pandemia e sem poder realizar nenhum evento ou comemoração oficial, só serviriam mesmo para incentivar ainda mais as aglomerações, festas e viagens desnecessárias, aumentando, assim, o risco de contaminação e propagação da COVID-19”.



Ele lembra que preservar e fortalecer o comércio neste momento de crise é também preservar o trabalho, o emprego e a renda no município.



Indústria têxtil atrai compradores de outras cidades

Passos é considerada uma cidade polo no setor comercial da indústria têxtil do Sudoeste Mineiro e atrai compradores das cidades que ficam no entorno. Apenas na tradicional Avenida da Moda, conhecida no interior paulista, em toda a região e no estado, são mais de 140 lojas.



A cidade tem ainda vários pontos comerciais que vêm se despontando, como a Rua Goiás (Santa Luzia) e avenidas João Teixeira Mendes (Jardim Itália) e Poços de Caldas (Penha), além das já tradicionais Rua Presidente Antonio Carlos e Avenida dos Expedicionários, no centro da cidade. De acordo com o presidente do Sindcom, David de Oliveira, o comércio de Passos emprega 6 mil pessoas.



Live em prol dos artista de Passos

Por causa da pandemia, a tradicional cerimônia cívica de hasteamento de bandeiras foi substituída por uma live que a prefeitura da cidade irá promover, a partir do meio-dia, em prol dos artistas locais, que estão sem trabalho desde março de 2020, quando começou a pandemia.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.