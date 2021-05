Itabira mapeia bairros por taxa de contaminação da COVID-19

Desde 21 de abril, Itabira tem realizado estudo sobre a contaminação nos bairros da cidade (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) Com o objetivo de ter uma visão ampliada dos impactos da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Itabira, na Região Central de Minas, vem realizando estudos a partir do monitoramento das informações coletadas semanalmente nas unidades do Programa Saúde da Família (PSF) e mapeando bairros com os maiores índices de contaminação da COVID-19.



LEIA TAMBÉM: Itabira cria moeda social digital para população de baixa renda





O diferencial nestas estatísticas é que, além de ter o mapeamento da quantidade de pessoas infectadas pela COVID-19, essa porcentagem é comparada com a Rt (taxa de transmissão) do município e, a partir dessa comparação, os bairros são classificados como “preocupantes”, “em alerta” ou em “situação de queda”.

Para a análise desse ranking, a prefeitura conta com a consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein. A amostragem está sendo analisada desde o dia 21 de março desse ano.

A classificação da criticidade dos bairros foi calculada a partir da chamada “taxa de ataque”, número que mostra a porcentagem de casos positivos para a COVID-19 em relação à população do bairro.



Ou seja, quanto representa a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus do total de pessoas que mora no bairro avaliado.

“É importante esclarecer que a taxa de ataque não é igual a taxa de transmissão, conhecida como “Rt”, usualmente empregada para classificar os municípios em relação ao avanço da pandemia.



Diferentemente da taxa de ataque, o Rt determina a velocidade do contágio do coronavírus. Ou seja, uma estimativa de como a doença se espalha entre a população.



Cabe destacar que a taxa de ataque possibilita o cálculo em nível de cada bairro, estratificando o problema, enquanto o Rt é calculado em nível municipal”, explica a prefeitura por nota.

Ao todo, foram avaliados 88 bairros de Itabira. Os que apresentaram maiores índices de pessoas diagnosticadas com a COVID-19 foram o Centro, São Pedro, Nova Vista, Gabiroba, Clóvis Alvim, Machado, Campestre, Alto da Boa Vista, Major Lage de Baixo e Vila Bethânia. Eles aparecem no mapeamento na cor vermelha, como “preocupantes”.



Os bairros que apresentaram maiores índices foram o Centro, São Pedro, Nova Vista, Gabiroba, Clóvis Alvim, Machado, Campestre, Alto da Boa Vista, Major Lage de Baixo e Vila Bethânia. (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)





Além disso, a equipe de especialistas também monitora o aumento e a queda da taxa de ataque para acompanhar a evolução da doença no bairro.



De acordo com a secretária de Saúde, Luciana Sampaio, os bairros que apresentam a taxa de ataque acima da taxa de transmissão (Rt) do município são classificados como vermelho, ou seja, estado preocupante. Amarelo são aquelas localidades que estão em alerta e verde aquelas que estão em queda.

Luciana afirma que esse monitoramento é muito importante para a gestão pública da saúde por orientar ações incisivas nas unidades do PSF, nos bairros e regiões que estão em cenário crítico.



“Assim conseguimos orientar atividades como a de comunicação com a comunidade, fiscalização para evitar aglomerações, as ações de saúde para manter o distanciamento social. Além de reforçar o uso do álcool em gel, máscara e optar por ambientes arejados. Em caso de pandemia, nós buscamos tratar o alvo com ações de prevenção e controle”, disse a secretária.