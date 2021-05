Sabará autoriza venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes

Sabará permanece na onda vermelha mas segue com as exigências apenas do Plano Minas Consciente (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação) abará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), se mantém na onda vermelha do Programa Minas Consciente do governo do Estado, mas publicou um novo Decreto (Nº 371/2021) alterando algumas medidas restritivas na cidade. A partir deste sábado (8/5), está autorizado o funcionamento de todos os bares, restaurantes e similares sem as restrições impostas anteriormente para a venda de bebidas alcoólicas e o consumo das mesmas em locais públicos. A Prefeitura de S, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), se mantém nado Programa Minas Consciente do governo do Estado, mas publicou um novo Decreto (Nº 371/2021) alterando algumas medidas restritivas na cidade. A partir deste sábado (8/5), está autorizado o funcionamento de todos ose similares sem as restrições impostas anteriormente para adee odas mesmas em locais públicos.

O decreto ainda prevê a liberação para realização de eventos públicos ou privados para um limite de 30 pessoas, respeitando o distanciamento com capacidade de 10m² por pessoa, seguindo as exigências da onda vermelha do plano Minas Consciente.

Segundo a prefeitura de Sabará, para a decisão, foi considerada a melhora dos indicadores epidemiológicos e operacionais do município e, em especial, a redução das taxas de ocupação dos serviços de urgência e emergência e hospitalar na cidade, além do aumento da disponibilidade de insumos terapêuticos para o cuidado dos pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Cadastro aberto para vacinação de pessoas com comorbidades

A Prefeitura de Sabará abriu o cadastro para pessoas de 18 a 59 anos, as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) com comorbidades, pacientes com doença renal crônica que fazem diálise/hemodiálise e pessoas com Síndrome de Down. O cadastro deve ser feito até 18 horas da quarta-feira (12/5).

Após preencher o cadastro neste link ou pelo site da Prefeitura, as pessoas devem baixar o “Laudo de Comprovação da Condição de Saúde para a Vacinação contra a COVID-19”, disponível no site.

Os pacientes dos grupos de pessoas com comorbidades serão vacinados mediante a apresentação de um relatório ou laudo, elaborado pela secretaria municipal de Saúde de Sabará, que deve ser preenchido, carimbado e assinado pelo profissional de saúde que faz o seu acompanhamento.

Dúvidas e outras informações a respeito da vacinação e cadastro podem ser sanadas através do Whatssap disponibilizado pela prefeitura: (31) 97132-9969.