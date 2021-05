Kalil convoca coletiva: veja o que ainda não abriu as portas em BH

Clubes de lazer ainda não voltaram às atividades em BH (foto: Juliana Flister/Esp. EM/D.A Press - 6/2/11)

indicativos de ocupação de leitos de UTI enfermaria e transmissão por infectado estejam no patamar mais crítico, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, pode anunciar, Ainda que osde leitos de UTI enfermaria e transmissão por infectado estejam no patamar mais crítico, o prefeito de Belo Horizonte,, pode anunciar, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (6/5), novidades com relação à liberação do funcionamento de algumas atividades.

Vários serviços não essenciais voltaram a abrir as portas por meio de decreto publicado em 22 de abril, caso dos bares e restaurantes, lojas de rua, cabeleireiros e manicures, shoppings, academias, lanchonetes, atividades presenciais em escolas de música, idiomas e centro de formação de condutores e escolas infantis.





Outros setores, no entanto, continuam fechados desde março na capital, como cinemas, museus, clubes de lazer, eventos de música e feiras ao ar livre. Supermercados, açougues, padarias e mercearias – que fazem parte das atividades essenciais – também não podem funcionar aos domingos.





A expectativa é de que bares e restaurantes possam abrir as portas no domingo (9/5), no Dia das Mães, data que tradicionalmente movimenta o setor. Atualmente, os estabelecimentos podem funcionar de segunda-feira a sábado, das 11h às 16h, com consumo de bebidas alcoólicas.





A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) apresentou proposta ao município para estender os horários de funcionamento de bares e restaurantes até 22h. Segundo o presidente da entidade, Matheus Daniel, o domingo também é importante para a contabilidade dos empresários.





“Aos domingos, com restaurantes fechados, as pessoas continuam se encontrando em casas e sítios. Por isso, é importante que a prefeitura possa liberar o funcionamento dos estabelecimentos para que os donos possam preparar os estoques”, afirma.

Indicativos

Os parâmetros usados pela prefeitura para retomada do comércio continuam em alta. O fator rT, que mede a taxa de contaminação por infectado, está em 0,96. No estágio atual, 96 pessoas são infectadas, em média, a cada 100 pessoas com COVID-19 na capital mineira.





No caso dos leitos de UTI, o índice atualmente está em 76,4%, ainda no alerta vermelho. Já o percentual de uso das enfermarias caiu aparece com 55,2%, ainda na fase de alerta intermediária, cujo estágio fica entre 50% e 70%.