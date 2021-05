Pará de Minas lança programa para arrecadar alimentos durante a vacinação

Com o slogan "Sua doação alimenta a nossa esperança", Programa Vida no Prato começou a arrecadar alimentos nos posto de vacinação, em Pará de Minas (foto: Reprodução)

Pará de Minas, Região Central de Minas, começou nesta quarta-feira (5/5) a arrecadação de alimentos nas Unidades Básica de Saúde (UBSs) e pontos de vacinação pelo sistema drive-thru (AME, Automóvel Clube e Shopping Fabrika Mall).

Com o slogan “Sua doação alimenta a nossa esperança”, o programa Vida no Prato tem o objetivo de ajudar as famílias carentes da cidade.

A equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está atualizando os dados dos beneficiários do programa, para evitar problemas no momento da entrega das cestas.



"Toda pessoa que necessitar de ajuda deve entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que realizará o cadastro e, quando for possível, a entrega da cesta básica", explica Flávio Medina, secretário da pasta. (Veja como se cadastrar no final da matéria)

Para o Prefeito Elias Diniz (PSD), a ação representa um marco, pois é feita por todos. “O programa envolve assistência social, saúde, educação, comunicação e sociedade civil organizada, o que vai nos levar ao êxito, atingindo, principalmente, aqueles que têm fome, o quanto antes”.

Diniz ainda complementa que conta com a colaboração de toda a população, e que todos aqueles que forem se vacinar terão um ponto de coleta à disposição. “Lembrando que a doação após a vacinação é espontânea, ou seja, quem for se vacinar não tem a obrigação de doar”, observa.





De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Wagner Magesty, devido à urgência da situação, a Saúde não poderia ficar de fora do programa.



“É um momento oportuno e necessário para a população de Pará de Minas. Temos uma estrutura ampla em funcionamento para a vacinação contra a COVID-19 e Influenza (gripe). São 26 UBSs, além dos drive-thrus”.

Vacinação contra COVID-19 para idosos de 62 e 63 anos em Pará de Minas

O município recebeu, nesta quarta-feira (5/5), novo lote de vacinas com 2.320 doses, sendo 2.290 de AstraZeneca e 30 da CoronaVac, dando continuidade ao cronograma de imunização.



A Secretaria Municipal de Saúde reservou para esta quinta-feira (6/5) a aplicação da primeira dose nos idosos com 62 anos. Já os com idade superior a 63 anos serão vacinados na sexta-feira (7/5).

Veja como se cadastrar no Programa Vida no Prato





CRAS Renê Vieira Leitão: (37) 3231-7879

CRAS Augusto de Oliveira Duarte: (37) 3231-7707

CRAS José Ferreira de Abreu - “Zé do Zico”: (37) 3231-2219 As pessoas podem procurar, seja pelo telefone ou pessoalmente, qualquer um dos três CRAS da cidade:



Segundo a prefeitura, até o final de semana será divulgada uma cartilha que irá mostrar em qual CRAS cada bairro pertence, para facilitar o cadastramento da população.

Pandemia em Pará de Minas

De acordo com a última atualização dos números de casos de COVID-19 em Pará de Minas, realizada nesta quarta-feira (5/5), o município contabiliza 16.610 notificações da doença. São 24 internados e 142 óbitos.

Em relação ao números de vacinados, até segunda-feira (3/5), são 12.821 aplicações da 1ª dose e 5.834 da 2° dose.





A aplicação das doses terá continuidade no sistema drive-thru em três pontos: no Automóvel Clube, no Bairro São José; no Shopping Fabrika Mall, no São Cristóvão; e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), no Senador Valadares.Nesses locais, o atendimento será das 8h às 15h. Na UBS Nossa Senhora da Piedade (antiga Policlínica) e nas dos bairros Vila Ferreira e Santos Dumont (parte baixa), a vacinação contra a COVID-19 será das 8h às 12h.