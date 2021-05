Equipe da Santa Casa de Araxá que atua contra a COVID recebe abono salarial

Um projeto de lei semelhante já havia sido aprovado no dia 20 de abril, também por unanimidade, quando autorizou a concessão de abono pecuniário de R$ 500, já no próximo vencimento, aos profissionais da linha de frente das unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Unisul e Uninorte, além dos servidores do Laboratório Municipal, Vigilância Sanitária e Setor de Transporte da Secretaria de Saúde.

Segundo o projeto de lei, o trabalhador da linha de frente da COVID-19 que estiver em período de férias não será contemplado com o abono.



Para que a equipe da Santa Casa de Araxá também fosse beneficiada pelo abono, o prefeito Robson Magela, que foi o autor do projeto, firmou um convênio entre o município e o hospital (o único da cidade e de sua microrregião que atende pacientes com a COVID-19) para que, em seguida, fosse possível atualizar o projeto de lei e conceder o benefício também aos profissionais deste hospital que trabalham na linha de frente.

De acordo com a Prefeitura de Araxá, o projeto encaminhado à Câmara Municipal nessa terça-feira (4/5) propôs o repasse de R$ 852 mil para concessão do abono aos trabalhadores.

“O repasse será concedido por meio de oito parcelas mensais no valor de R$ 106.500. O benefício será concedido enquanto permanecer o estado de calamidade imposto pela pandemia, conforme a Lei Complementar 173/2020”, diz nota.

Com a nova proposta, o município investe cerca de R$ 2 milhões somente com a valorização dos profissionais que têm atuado no combate à pandemia.



“É preciso saber reconhecer e valorizar todos os profissionais que dedicam a vida no combate a esse inimigo invisível que é o coronavírus. Esse abono salarial é somente um ato simbólico de agradecimento de toda a população araxaense”, destacou o prefeito Robson Magela.

Ocupação da UTI/ COVID de Araxá está no limite

Segundo o último boletim epidemiológico em Araxá, dos 20 leitos de UTI para pacientes com a COVID-19 existentes na Santa Casa de Misericórdia, 19 estão ocupados (95%) – 12 pacientes de Araxá, quatro de Santa Juliana, dois de Ibiá e um de Pedrinopolis.



Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria em Araxá está em 27%, ou seja, dos 26 leitos disponíveis, sete estão ocupados. Entre os pacientes, dois de Araxá, um de Perdizes, três de Ibiá e um de Snta Juiana.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Araxá 8.880 casos positivos, sendo que destes 138 pessoas morreram e 8.310 se recuperaram.