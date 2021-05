Sem repasses, Santa Casa de Passos reduziu 10 leitos de UTI COVID-19

Falta de repasse de diárias pelo Ministério da Saúde compromete atendimento na Santa Casa de Passos (foto: Ascom/Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Passos, no Sudoeste de Minas, reduziu 10 leitos de UTI COVID-19 e vai contar com 40 vagas para atender pacientes infectados. Entre os motivos estão a falta de repasse e alto custo de medicamentos.

Segundo a diretoria, o custo por dia de um paciente internado beira os R$ 3 mil e o valor pago pela diária do paciente internado na UTI COVID pelo Ministério da Saúde é de R$ 1.600.

“O repasse para o custeio dos leitos UTI COVID pelo Ministério da Saúde cobre 20 dos 50 leitos ofertados. O custeio dos demais 30 leitos são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde”, explica a nota.

Além da falta de repasse, a instituição informa que o alto custo dos medicamentos e a sua falta no mercado também contribuíram para a redução no número de leitos. “O Propofol, utilizado diariamente para anestesia geral, que, no início da pandemia em março/2020, era comprado por R$ 17,90 cada ampola, atualmente está sendo adquirido por R$ 115. Levando em consideração que o consumo diário em média é de 1.000 ampolas, o custo diário está sendo de R$ 115 mil”, informa a Santa Casa.

COVID-19

Passos soma 5.610 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 158 mortes confirmadas em decorrência da doença e 38 pessoas hospitalizadas. No começo deste ano, a Santa Casa de Passos precisou ampliar leitos UTI COVID-19 e, mesmo assim, chegou ultrapassar a capacidade de lotação.