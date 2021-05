Chega a BH 16º lote de vacinas contra a COVID-19

De acordo com a SES-MG, Minas Gerais recebeu o 1º lote de vacinas da Pfizer/Biontech na segunda, enviado pelo Ministério da Saúde. As 50.310 doses desse imunizante chegaram no Aeroporto de Confins, foram encaminhadas para inspeção na Rede de Frio do Estado e seguiram para acondicionamento especial, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI): em torno de 70 graus negativos, para garantir uma durabilidade de até seis meses.

Nesta quarta-feira (5/5), a secretaria espera chegar mais uma remessa de doses da Pfizer.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.