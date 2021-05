Termina hoje cadastro para vacinação de pessoas com comorbidades em BH

A vacinação para o grupo será divida em duas etapas, conforme determinado pelo Ministério da Saúde (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

comorbidades, deficiência permanente e gestantes/puérperas que ainda não fizeram o cadastro para receber a vacina contra a COVID-19 tem até às 23h59 desta segunda-feira (3/5) para se inscrever Belo-horizontinos de 18 a 59 anos com, deficiência permanente e/puérperas que ainda não fizeram o cadastro para receber acontra a COVID-19 tem até às 23h59 desta segunda-feira (3/5) para se inscrever no site da Prefeitura da cidade.

Além disso, para as gestantes e puérperas a inscrição é realizada por meio de um formulário específico

Em nota ao Estado de Minas, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, dentro das 290 mil pessoas com comorbidades em BH, definidas pelo Ministério da Saúde como prioritárias para a imunização, cerca de 70 mil pessoas garantiram o registro para receber a vacina até o momento, ou seja, apenas 25% fizeram o cadastro.



No formulário para mulhres grávidas, foram mais de 10 mil inscrições até agora. "É importante esclarecer que esse é o número geral, sem excluir informações duplicadas, por exemplo", destacou a pasta.





A data de início da vacinação ainda não foi definida, pois depende da chegada de novas doses à capital mineira. Segundo o Executivo municipal, a equipe e os insumos necessários para a imediata continuidade do processo estão prontos a espera da entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde.

Como vai funcionar





Na capital mineira, as pessoas com comorbidades serão convocadas seguindo critérios de idade, dos mais velhos para os mais jovens. A imunização será dividida em duas etapas, conforme prioridades determinada no Plano Nacional de Vacinação. Confira:





Primeira fase





Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos





Segunda fase





Público com idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos





Pessoas com comorbidades

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes





Para que a condição clínica da pessoa seja comprovada, a PBH exigirá no momento da vacinação exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica.

