Depois de 47 dias fechado, BH Resolve reabre nesta segunda-feira (3/5)

Segundo a PBH, o público deverá comparecer ao BH Resolve somente agendamento on-line (a agenda está aberta desde a última quinta-feira). É importante que o usuário confira antes se o serviço desejado só pode ser solicitadoou se deve ser feito pelos canais eletrônicos (portal da Prefeitura ou PBH APP). Para consultar, basta acessar o Portal de Serviços e selecionar a opção queAinda segunda a prefeitura, os horários disponíveis paraserão de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. No dia marcado, o acesso se dará exclusivamente pela portaria da Rua dos Caetés, 342, no Centro de Belo Horizonte, com o controle de fluxo de entrada e saída e medidas de distanciamento. A entrada só será permitida com 15 minutos dedo horário marcado e pessoas sem agendamento não terão acesso ao local.Nesta segunda-feira, dia da reabertura, Jonathan Oliveira da Silva, 29 anos,desempregado, informou que estava indo à unidade para tentar retirar a segunda via do alistamento do Exército. "Faz cinco minutos que cheguei e espero ser atendido rápido para ir embora rápido”, disse.Alessandro Albuquerque, de 50 anos, que é vigilante, foi ao local com a intenção de conseguir resolver um problema bem parecido, que é ono Exército de seu filho. Alessandro falou sobre a volta do atendimento presencial. "É um serviço essencial mesmo, porque muitas coisas a gente não consegue resolver. Mas tendo vindo aqui a gente consegue."Em relação ao que ele pensa dos fechamentos repentinos dos serviços considerados não essenciais, Alessandro acrescentou. "O pessoal tinha que ter mais, porque se todo mundo tivesse desde o início acatado, feito os procedimentos, acho que hoje a gente não estaria nessa situação".Já Maria Marta Fernandes, de 60 anos, foi ao local para resolver questões do seguro desemprego, e informou que agendou o serviço. Ela estava aguardando ser, e elogiou o atendimento inicial. Segundo MAria Marta, o atendente pediu que ela aguardasse uns 10 a 15 minutos e, no horário agendado, deixou que ela entrasse.Sobre o efeito sanfona do fechamento edos comércios, Maria lamentou. "Isso ai ta nas mãos de Deus, porque a doença tão cedo não vai. Então nós estamos na mão de Deus, esperando o que Deus vai resolver por nós.”Inicialmente serão ofertados 86 serviços, e as emissões de guias da Secretaria de Fazenda, como a de IPTU, não estarão disponíveis no momento. Para impressão gratuita dessas guias, o cidadão deverá acessar o Portal da Prefeitura ou fazer o pedido em algumados Correios.Veja os protocolos de segurança da PBH para realizar os